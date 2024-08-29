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SON DAKİKA: Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası karar! Görevden alındılar...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.08.2024 22:12
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Göztepe Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası İzmir Spor Şube'de görevli 2 polis müdürü görevden alındı. Bazı müdürlerin ise görev yeri değiştirildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası karar! Görevden alındılar...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç, 51. dakikada deplasman tribününe alınmayan taraftarlarına destek olmak için sahaya inmişti.

ALİ KOÇ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

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Gürsel Aksel Stadyumu'nun Güney tribünü önünde yabancı maddelere maruz kalan Koç, Göztepeli bir görevli tarafından yere itilerek düşürülmüştü. Bu gelişmelerin ardından mücadele hakemi Kadir Sağlam oyunu durdurdu ve Ali Koç korumaları eşliğinde protokol tribününe geri döndü.

Yaşanan bu olayların yankıları sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Buna göre İzmir'de 2 polis müdürü görevden alındı. Bazı polislerin ise görev yerleri değiştirildi.

MÜFETİŞ RAPORU ETKİLİ OLDU

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İzmir Spor Şube Müdürü ve İzmir spordan sorumlu emniyet müdür yardımcısının görevden alınmasında müfettiş raporunun etkili olduğu öğrenildi.

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Göztepe son dakika fenerbahçe
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