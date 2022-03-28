Son dakika: Göztepe için herkes Abramovich derken büyük ters köşe!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bu sezonki performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan ve kümede kalma savaşı veren Göztepe'de, 8 Başkan Mehmet Sepil'in yönetimden istifa etmesiyle birlikte hareketli günler yaşanmaya başladı. 8 yıldır kulübün hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran Sepil'in birçok görüşme yaptığı ortaya çıktı...

İŞTE EN CİDDİ TEKLİF...

İzmir ekibinin devredilmesinin gündeme gelmesiyle birçok kurum ve kişinin adı Göztepe ile anılmayı sürdürüyor. Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen, 97 yıllık kulübe şu ana kadar en ciddi teklifi yapan isim oldu. Yaklaşık 6 aydır Mehmet Sepil'le resmi olarak görüşen Ankersen iki kez İzmir'e gelerek Gürsel Aksel Stadı ve Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni gezdi. Ankersen'in Göztepe'ye yatırım yapma konusunda çok ciddi olduğu ifade edildi.

HERKES PEŞİNDE

Rus milyarder Roman Abramovich hakkında sarı-kırmızılılara yatırım yapacağına dair iddiaların çıkması da gündemi halen meşgul ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında İngiltere'deki varlıkları dondurulan, Chelsea ile ilişkisi kesilen ve daha birçok yaptırım uygulanan Abramovich, özel uçağı ile geçen hafta İstanbul'a geldi. Mehmet Sepil'in geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gitmesi de merak uyandırdı. Birçok Türk inşaat şirketinin adı da Göz-Göz'le anılıyor.

BELGÜ'NÜN ISRARI SÜRÜYOR

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in yönetim kurulundan istifa etmesinin ardından en ciddi adaylardan birinin de Fenerbahçeli iş insanı Hulusi Belgü'nün olduğu ortaya çıkmıştı. Sezon başında da takıma talip olan Belgü'nün oldukça ısrarcı olduğu ve önümüzdeki günlerde Sepil"le görüşmelere başlayacağı belirtildi.

ABRAMOVICH'TEN 100 MİLYON DOLAR İDDİASI

Roman Abramovich ve Göztepe yetkililerinin pazarlık masasında olduğu, konuşulan rakamların ise 80 ila 100 milyon dolar arasında olduğu iddia edilmişti. 8 yılda 65 milyon dolar civarında bir harcama yapan eski başkan Mehmet Sepil'in, Roman Abramovich ile maddiyat dışında kulübün işlevleri ile ilgili pürüzleri gidermeye çalıştığı belirtilmişti.

