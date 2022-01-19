Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Trabzonspor'a tarihi transfer mi geliyor? Vida için flaş gelişmeler...

Spor Toto Süper Lig'de tarihe geçecek bir transfer olabilir... Beşiktaş'ta bu sezon en çok forma giyen futbolcuların başında yer alan Domagoj Vida, Trabzonspor'a önerildi.

AHMET NUR ÇEBİ ÖNERDİ

Trabzonspor'da stoper transferi gündeme gelirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, yıldız oyuncusu Vida'yı Trabzonspor'a önerdi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 'Her türlü kolaylığı sağlarız' dediği Vida için Fırtına cephesi olumsuz görüş bildirdi.

TRABZONSPOR KİMLERİ TRANSFER ETTİ?

Transferleri erkenden bitiren lig lideri, Jean Kouassi, Edin Visca, Tymoteusz Puchacz ve Yusuf Erdoğan'ı resmen kadrosuna katarak gövde gösterisi yapmıştı.

