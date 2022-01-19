SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Trabzonspor'a tarihi transfer mi geliyor? Vida için flaş gelişmeler...

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Trabzonspor'a tarihi transfer mi geliyor? Vida için flaş gelişmeler...

19.01.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'dan çok şaşılacak bir hamle geldi. Beşiktaş'ın değişilmez oyuncularından Domagoj Vida için transfer iddiası geldi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Vida'yı Trabzonspor'a 6 aylığına kiralayabileceğini söylediği iddia edildi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Trabzonspor'a tarihi transfer mi geliyor? Vida için flaş gelişmeler...

Spor Toto Süper Lig'de tarihe geçecek bir transfer olabilir... Beşiktaş'ta bu sezon en çok forma giyen futbolcuların başında yer alan Domagoj Vida, Trabzonspor'a önerildi.

AHMET NUR ÇEBİ ÖNERDİ

besiktasta_domagoj_vida_8ba9f_800

Trabzonspor'da stoper transferi gündeme gelirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, yıldız oyuncusu Vida'yı Trabzonspor'a önerdi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 'Her türlü kolaylığı sağlarız' dediği Vida için Fırtına cephesi olumsuz görüş bildirdi.

TRABZONSPOR KİMLERİ TRANSFER ETTİ?

Transferleri erkenden bitiren lig lideri, Jean Kouassi, Edin Visca, Tymoteusz Puchacz ve Yusuf Erdoğan'ı resmen kadrosuna katarak gövde gösterisi yapmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldıTerim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Pjanic'ten flaş Beşiktaş kararı!Pjanic'ten flaş Beşiktaş kararı!
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Son dakika: Sosyal medya karıştı! Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a olay tepki

Son dakika: Sosyal medya karıştı! Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a olay tepki

Son dakika: Süper Lig'e kar engeli! Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının tarihi değişti

Son dakika: Süper Lig'e kar engeli! Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının tarihi değişti

Son dakika: Resmen Burak Yılmaz'la dalga geçtiler! 'Rekor kırdı'

Son dakika: Resmen Burak Yılmaz'la dalga geçtiler! 'Rekor kırdı'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Maç neredeyse iptal olacaktı! Kırmızı kart yağmuru

Maç neredeyse iptal olacaktı! Kırmızı kart yağmuru

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.