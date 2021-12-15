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Son Dakika Haberi: Burak Elmas'tan çok sert açıklamalar: 5 maçtır operasyon yapılıyor

15.12.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Galatasaray Başkanı Burak Elmas Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Açıklamasında çok sert ifadeler kullanan Başkan Elmas, "25 yıldır futbolun içindeyim. İlk kez 5 maç üst üste kasıtlı olarak ve net bir şekilde operasyon yapıldığına şahit oluyorum." dedi.

Son Dakika Haberi: Burak Elmas'tan çok sert açıklamalar: 5 maçtır operasyon yapılıyor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Galatasaray Başkanı Elmas'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

MUSTAFA CENGİZ'E TEŞEKKÜR

"Galatasaray Adası'na ilişkin ilk derece mahkeme lehimize sonuçlanmıştır. Bu önemli davanın takibinde hizmet eden merhum başkanımızı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyesi, yönetimimizde yer alan Rezan Epöezdemir ile kulüp çalışanı avukatlara teşekkür ederim. Henüz sonuçlanmış bir süreç değildir. İstinafdaki süreç gibi Yargıtay'daki süreci de yakından takip edeceğiz.

"NET BİR ŞEKİLDE ŞAHİT OLDUM"

25 yıldır futbolun içindeyim. İlk kez 5 maç üst üste kasıtlı olarak ve net bir şekilde operasyon yapıldığına şahit oluyorum. Biz oyunlarına gelmedikçe adaletsizliklerini, küstahlıklarını ve çirkinliklerini daha da arttırdılar. Özellikle camiamızın sinir uçlarıyla oynayıp, camiamızı bölmeyi hedeflediler. Galatasaray ufak hesapların aleti olmayacak kadar büyük ve değerlidir.

Artık geri dönüşü olmayan bir mücadele içindeyiz. Bu mücadelemiz, ülkemizde futbolun değerini yükseltmek içindir. Avrupa'da ülkemizi daha iyi temsil etmek içindir. Bu zihniyet, futbolun ve Galatasaray'ın değerlerinden çalmaktadır. Biz cevabımızı Avrupa'da son 16'ya vererek göstereceğiz. Kendi aralarında girdikleri dalaşı kendileri verebilir. Yarından tezi yok, TFF'de bu işlerin ortağı ve paydaşı olan tüm kurullardaki üyelerin o koltuklara uygun davranmalarını, bunu yapacaklarını sanmıyoruz zaten. Aksi durumda o koltukları terk etmelerini Galatasaray olarak istiyoruz. Yapamıyorsanız, gideceksiniz.

TFF'YE ÇAĞRI YAPTI

TFF ise, kurulların seçimleri acil şekilde yenilenmedikçe Türk futbolu için hayır yapmaya çalışıyorum. Bu çağrıyı, iyi niyetle çalışmaya çalışan, koltuk savaşını teessürle izlediklerini bildiğim bir avuç temiz üyeye sesleniyorum. Tüm bu yapılanlara rağmen orada oturmaya devam edecek olan Galatasaray üyesi insanlara da bir çağrım var. Önünüzde o koltuklarda oturmaya devam etmek ve Galatasaray'a ters düşmek şeklinde iki seçnek var. Bu, Galatasaray başkanı olarak size son çağrımdır.

Galatasaray'ı gönülden bağlı olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Bu oyunu Galatasaray'a karşı oynayamazsınız. Siyasetle asla ilgisi olmamış, devletinin her zaman yanında olmuş Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Galatasaray Spor Kulübü, sizin bu oyununuza büyük gelir. Bizim bir tek cumhuriyetimiz var, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Galatasaray'ı hile ile kontrol altına almak haddiniz değil. Sistematik bir Galatasaray düşmanlığı görüyoruz. Galatasaray'ı affetmediğinizi de görüyoruz. Siz hangi tezgahla karşımıza çıkarsanız çıkın sonuçta kazanan Galatasaray olur.

"YAYIN İHALESİNDEN ÇIKARIZ"

TFF'nin bu tutumu devam ederse, önümüzdeki yayın ihalesinde kurumumuzun yer almamasıyla ilgili çalışmalarımızı yaptığımızı bildirmek isterim. TFF gerekeni yapmazsa, yayın havuzundan çıkacağımızı camiamıza açıklamak isteriz. Galatasaray'ın TFF tarafından içine çekilmeye çalışıldığı oyun, geçmişteki gibi basit bir TFF-Galatasaray anlaşmazlığı değildir.

Ayrıntılar geliyor...


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Galatasaray Futbol Kulübü
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