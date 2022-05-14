Son dakika haberi: Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor! Taraftarı şaşırtan veda...

Misli.com Sultanlar Ligi Final Etabı serisinin son maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i ağırladı. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleden ev sahibi ekip, 3-0 galip ayrıldı. Sarı-siyahlı ekip, serideki durumu 3-2 yaparak şampiyon oldu.

Fenerbahçe Opet geçtiğimiz haftalarda Brezilyalı pasör Macris Carneiro ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Yıldız ismin gelecek sezon sarı-lacivertli kulüp için forma terletmesi bekleniyor.

NAZ AYDEMİR AKYOL'DAN VEDA

Daha öncesinde Milli Takıma veda eden Naz Aydemir Akyol için sarı-lacivertli hikaye son bulmak üzere. Macris Carneiro'nun transferi sonrası forma süresi azalacak olan Akyol'un 1 yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılması bekleniyor. Akyol'un yeni adresi de ortaya çıktı.

YENİ ADRESİ THY

Pasör Lauren Carlini, 2 sezondur formasını giydiği Türk Hava Yolları’na veda etti. Carlini yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; “Muhteşem bir 2 yıldı. Türkiye’den inanılmaz anılar ve arkadaşlıklarla ayrılıyorum. Türk Hava Yolları adına bu muhteşem kadınlarla birlikte oynama şansına eriştiğim için minnettarım.”

THY'nin Carlini yerine transfer edeceği isim Naz Aydemir Akyol olacak. Türk voleybolunun başarılı ismi kariyerinde şimdiye kadar 9 şampiyonluk elde ederken kırılması güç rekorları elinde bulunduruyor.

MİLLİ TAKIM'A VEDA ETTİ

Fenerbahçe'nin pasörü Naz Aydemir Akyol, A Milli Takım'a veda ettiğini açıklamıştı. 31 yaşındaki voleybolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2004 yılından bu yana çok büyük bir gururla taşıdığım Milli formama artık veda vakti" ifadelerini kullandı. (Milliyet)

