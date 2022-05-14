SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika haberi: Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor! Taraftarı şaşırtan veda...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor! Taraftarı şaşırtan veda...

14.05.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Sultanlar Ligi final serisinde eşleştiği VakıfBank'a 3-2 yenilerek şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor. Sarı - lacivertlilerin pasör oyuncusu Naz Aydemir Akyol'un gelecek yeni transferle birlikte takımdan ayrılması bekleniyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor! Taraftarı şaşırtan veda...

Misli.com Sultanlar Ligi Final Etabı serisinin son maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i ağırladı. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleden ev sahibi ekip, 3-0 galip ayrıldı. Sarı-siyahlı ekip, serideki durumu 3-2 yaparak şampiyon oldu.

Fenerbahçe Opet geçtiğimiz haftalarda Brezilyalı pasör Macris Carneiro ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Yıldız ismin gelecek sezon sarı-lacivertli kulüp için forma terletmesi bekleniyor.

NAZ AYDEMİR AKYOL'DAN VEDA

thumbs_b_c_eeb5519a0a9c799ccff404777b9792bb

Daha öncesinde Milli Takıma veda eden Naz Aydemir Akyol için sarı-lacivertli hikaye son bulmak üzere. Macris Carneiro'nun transferi sonrası forma süresi azalacak olan Akyol'un 1 yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılması bekleniyor. Akyol'un yeni adresi de ortaya çıktı.

YENİ ADRESİ THY

thumbs_b_c_fada80ba34d0112d01c7e054e51f51a1

Pasör Lauren Carlini, 2 sezondur formasını giydiği Türk Hava Yolları’na veda etti. Carlini yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; “Muhteşem bir 2 yıldı. Türkiye’den inanılmaz anılar ve arkadaşlıklarla ayrılıyorum. Türk Hava Yolları adına bu muhteşem kadınlarla birlikte oynama şansına eriştiğim için minnettarım.”

THY'nin Carlini yerine transfer edeceği isim Naz Aydemir Akyol olacak. Türk voleybolunun başarılı ismi kariyerinde şimdiye kadar 9 şampiyonluk elde ederken kırılması güç rekorları elinde bulunduruyor.

MİLLİ TAKIM'A VEDA ETTİ

thumbs_b_c_9b9dcf4c8a63ab08c22021e2af35dbe3

Fenerbahçe'nin pasörü Naz Aydemir Akyol, A Milli Takım'a veda ettiğini açıklamıştı. 31 yaşındaki voleybolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2004 yılından bu yana çok büyük bir gururla taşıdığım Milli formama artık veda vakti" ifadelerini kullandı. (Milliyet)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçelilerin düşmanı olacak!Fenerbahçelilerin düşmanı olacak!
Trabzonspor taraftarından Altay maçı bilet fiyatlarına büyük tepki!Trabzonspor taraftarından Altay maçı bilet fiyatlarına büyük tepki!
İlhan Palut, maç sonunda çıldırdı! Basın toplantısı gerildi...İlhan Palut, maç sonunda çıldırdı! Basın toplantısı gerildi...
Anahtar Kelimeler:
son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Yeliz Koç soyundu!

Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Yeliz Koç soyundu!

Balotelli 10 milyon euro... Burak Yılmaz ve Hulk ile görüşülecek

Balotelli 10 milyon euro... Burak Yılmaz ve Hulk ile görüşülecek

Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...

Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...

Nwakaeme, Trabzonspor ile anlaşamadı! Fenerbahçe...

Nwakaeme, Trabzonspor ile anlaşamadı! Fenerbahçe...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yanına iki kişiyi daha aldı! Öğrencisine tecavüz etti

Yanına iki kişiyi daha aldı! Öğrencisine tecavüz etti

İlaç içmeden önce bir de bunu deneyin! Antibiyotik kadar etkili

İlaç içmeden önce bir de bunu deneyin! Antibiyotik kadar etkili

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Durun, bir nefes alın ve hayal etmeye başlayın

Durun, bir nefes alın ve hayal etmeye başlayın

Çikolata ölüme meydan okuyor

Çikolata ölüme meydan okuyor

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.