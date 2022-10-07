Son dakika haberi: Kurtlar Vadisi'ne damga vurmuştu... İplikçi Nedim olarak bilinen usta oyuncu İsmail İncekara'dan acı haber geldi

Son dakika: Necati Şaşmaz, Süleyman Çakır gibi ünlü oyuncularla birlikte rol aldığı Kurtlar Vadisi'nde Yahudi asıllı bir tefeciyi canlandıran İsmail İncekara'nın hayatını kaybettiği bilgisi sevenlerini hüzne boğdu. İsmail İncekara kimdir, neden öldü? İsmail İncekara, Deli Yürek; Barda, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar gibi yapımlarda da rol almıştı.
Acı haberi Zafer Algöz, yaptığı paylaşımla duyurdu. Algöz, yaptığı paylaşımda, "Kıymetli ağabeyim #ismailincekara vefat etmiş.Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar." ifadelerine yer verdi.
Kıymetli ağabeyim #ismailincekara vefat etmiş.Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş https://t.co/088sQkgflRşımız sağ olsun dostlar.???? pic.twitter.com/AlqcGnY2OG— zaferalgoz (@zaferalgoz) October 7, 2022
1950 doğumlu usta oyuncu ve tiyatro sanatçısı İsmail İncekara Bursa'da dünyaya gelmiştir. Çocukluk yılları Kanlıca ve Sakarya'da geçmiştir. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak Lise eğitimini tamamlamış ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde eğitimini sürdürmüştür. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nden mezun olmuştur. İsmail İncekara mezuniyetin ardından ise İstanbul Devlet tiyatrosunda çalışmaya başlamıştır.
Bugüne kadar Duvardaki Kan, Melek Apartmanı, Deli Yürek, Azad, Kurtlar Vadisi, Aliye, Aynı Çatı Altında, Yalancısın Sen ve Kılıç Günü dizilerinin yanı sıra Avrenosun Müşterileri, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, Barda, Zincirbozan, Kirpi ve Hiç Rıza sinema filmlerinde rol almıştır.
Kocan Kadar Konuş: Diriliş - Kıvanç Baruönü - 2016
Kocan Kadar Konuş - Kıvanç Baruönü - 2015
Hiç Rıza : Ramazan Ekmekçi - 2011
Kirpi : Erdal Murat Aktaş - 2009
Zincirbozan : Ulaş İnanç - 2007 - Turgut Özal
Barda : Serdar Akar - 2006 Hakim
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006 - Dogibus
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar : Serdar AKAR - 2000 - Toraman
Avrenos'un Müşterileri : Philippe Venault - 1995 - Toufik
Kılıç Günü : Osman Sınav - 2010
Yalancısın Sen : Hakan Arslan - 2009
Aynı Çatı Altında : Birkan Uz - 2006
Aliye : Kudret Sabancı - 2004 - Valentino Naci
Kurtlar Vadisi : Osman Sınav - Serdar Akar - 2003-2005 - İplikçi Nedim
Azad : Aydın Bulut - 2002 - Muhtar Recep
Hayat Bağları : Osman Sınav - 1999
Deli Yürek : Osman Sınav - 1999 - Behram Kartal
Melek Apartmanı - 1995
Eylül - 1987
Kırık Hayatlar - 1986
Duvardaki Kan - 1986
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