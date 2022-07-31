Son dakika haberleri! Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique'nin sözleşmesindeki madde başka kimsede yok!

Son dakika haberleri: Şu ana kadar kadrosuna Bruma, Lincoln Henrique, Emre Mor, Tiago Çukur, Joshua King, Willian Arao ve Joao Pedro'yu katan sarı - lacivertliler, Luan Peres ve Gustavo Henrique'yi de İstanbul'a getirmişti. Yeni transfer Gustavo Henrique için ortaya atılan iddialardan sonra ilginç bir sözleşme detayı ortaya çıktı.

DİZİNDEN SAKAT İDDİASI

Brezilya basınında yer alan habere göre; Gustavo Henrique'nin sağlık kontrollerinde problem çıktığı ve Fenerbahçe'nin Flamengo'dan sağlık raporu istediği iddia edilmişti. Fakat Fenerbahçe'den yapılan açıklamada sağlık testlerinde herhangi bir problem çıkmadığı ve Gustavo Henrique ile sözleşme imzalandığı resmen açıklanmıştı.

İLGİNÇ MADDE! EĞER SAKATLANIRSA...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique'nin sözleşme şartları duyuruldu. Brezilyalı futbolcunun dizinden sakatlanması halinde Flamengo'ya geri döneceği belirtildi. Flamengo'yla Fenerbahçe arasındaki anlaşmada yer alan satın alma opsiyonu maddesinin de kullanılması halinde sarı-lacivertlilerin 1 milyon 400 bin euro daha ödeyeceği kaydedildi.



