Son dakika haberleri: Galatasaray'da kadro dışı şoku! Morutan, kiralanmayı istemeyince Okan Buruk'un gözünden düştü!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da yeni transferlerin gelmesinin ardından takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş belli oldu. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Morutan'ın kiralanması için görüşmeler başlamış ve neredeyse iş bitme noktasına gelmişti. Morutan'ın son anda Galatasaray'dan gitmek istememesi krize yol açtı.

KADROYA BİLDİRİLMEYECEK

Galatasaray yönetimi, yabancı sınırından dolayı Morutan'ı TFF'ye yollayacağı kadroya bildirmeyecek. Kiralanmayı kabul etmeyen Morutan'ın en az yarım sezon kadro dışı kalacağı iddia edildi. Bu tavrıyla Okan Buruk'u şaşırtan genç oyuncunun tecrübeli çalıştırıcının gözünden düştüğü öğrenildi.



