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Son dakika haberleri: Galatasaray'da kadro dışı şoku! Morutan, kiralanmayı istemeyince Okan Buruk'un gözünden düştü!

27.07.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim döneminin en önemli transferlerinden biri olarak görülen ve takıma katılan Morutan, istenilen performansı sergileyemeyince formayı kaybetmişti. Okan Buruk'un da gözüne bir türlü giremeyen genç oyuncunun kiralanması için çalışmalar başlatılmıştı. Morutan'ın Galatasaray'dan ayrılmak istememesi yönetimin elini kolunu bağladı. Okan Buruk'un şu an için kadroda düşünmediği genç oyuncu TFF'ye bildirilmeyecek ve kadro dışı kalacak. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da kadro dışı şoku! Morutan, kiralanmayı istemeyince Okan Buruk'un gözünden düştü!
Olimpiu Morutan

Olimpiu Morutan

ROM Romanya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri... Galatasaray'da yeni transferlerin gelmesinin ardından takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş belli oldu. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Morutan'ın kiralanması için görüşmeler başlamış ve neredeyse iş bitme noktasına gelmişti. Morutan'ın son anda Galatasaray'dan gitmek istememesi krize yol açtı.

KADROYA BİLDİRİLMEYECEK

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Galatasaray yönetimi, yabancı sınırından dolayı Morutan'ı TFF'ye yollayacağı kadroya bildirmeyecek. Kiralanmayı kabul etmeyen Morutan'ın en az yarım sezon kadro dışı kalacağı iddia edildi. Bu tavrıyla Okan Buruk'u şaşırtan genç oyuncunun tecrübeli çalıştırıcının gözünden düştüğü öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
galatasaray morutan
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