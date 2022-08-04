Son dakika haberleri! Galatasaray taraftarı, Ronaldo'nun Instagram hesabını yerle bir etti!

Son dakika haberleri! Cristiano Ronaldo Galatasaray'a yazıldı! Görenlerin gözlerine inanamadığı olay resmen gerçekleşti. Dünyanın en büyük transfer sitesi, Ronaldo'nun Galatasaray'a gelme ihtimali olmasını yazdı. Bu olayı fark eden Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyayı birbirine kattı.

%38 İHTİMAL VERDİLER

Dünyada en büyük sporcu datasını elinde bulunduran ender sitelerden biri olan Transfermarkt, Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a gitme ihtimaline %38 oran verdi. Bunu fark eden Türk taraftarlar kısa süre içinde sosyal medyada binlerce tweet attı. Türk taraftarların bu kadar yoğun tweet atmasını fark eden İngilizler de durumu görünce büyük bir şok yaşadı.

RONALDO'NUN INSTAGRAM'I NEREDEYSE PATLAYACAK

Bu olayın ardından Galatasaraylı taraftarlar Ronaldo'nun Instagram adresini yorum bombardımanına tuttu. 1 saat içinde 200 binden fazla yorum atan sarı-kırmızılılar, dünyadaki spor gündemine oturdu.



