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Son dakika haberleri! Galatasaray taraftarı, Ronaldo'nun Instagram hesabını yerle bir etti!

04.08.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri! Spor gündeminin ana maddesinde Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı yatıyor. Ronaldo'nun Galatasaray'a gelme ihtimalini işaretleyen dünyaca ünlü site, sosyal medyayı birbirine katmıştı. Bu olayın duyulmasının ardından Galatasaray taraftarı Ronaldo'nun Instagram hesabını adeta ele geçirdi. Ronaldo'nun son fotoğrafına 1 saatte 200 binden fazla yorum atan Galatasaraylı taraftarlar dünyada da konuşulmaya başladı.

Son dakika haberleri! Galatasaray taraftarı, Ronaldo'nun Instagram hesabını yerle bir etti!
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Son dakika haberleri! Cristiano Ronaldo Galatasaray'a yazıldı! Görenlerin gözlerine inanamadığı olay resmen gerçekleşti. Dünyanın en büyük transfer sitesi, Ronaldo'nun Galatasaray'a gelme ihtimali olmasını yazdı. Bu olayı fark eden Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyayı birbirine kattı.

%38 İHTİMAL VERDİLER

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Dünyada en büyük sporcu datasını elinde bulunduran ender sitelerden biri olan Transfermarkt, Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a gitme ihtimaline %38 oran verdi. Bunu fark eden Türk taraftarlar kısa süre içinde sosyal medyada binlerce tweet attı. Türk taraftarların bu kadar yoğun tweet atmasını fark eden İngilizler de durumu görünce büyük bir şok yaşadı.

RONALDO'NUN INSTAGRAM'I NEREDEYSE PATLAYACAK

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Bu olayın ardından Galatasaraylı taraftarlar Ronaldo'nun Instagram adresini yorum bombardımanına tuttu. 1 saat içinde 200 binden fazla yorum atan sarı-kırmızılılar, dünyadaki spor gündemine oturdu.


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