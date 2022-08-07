SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika haberleri! ''Yakarlar!'' Fırat Aydınus çok hızlı başladı... Beşiktaş maçı sonrası esti gürledi

Son dakika haberleri! ''Yakarlar!'' Fırat Aydınus çok hızlı başladı... Beşiktaş maçı sonrası esti gürledi

07.08.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri! Beşiktaş sezona 3 puanla başladı. Kendi evinde Kayserispor'u ağırlayan siyah-beyazlılar maçın son dakikasında attığı golle taraftarını mutlu etti. Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, bir türlü topu ağlarla buluşturamadı. Üçüncü bölgedeki sorunları nedeniyle bitiricilik konusunda zorlanan Beşiktaş'a bir eleştiri de Fırat Aydınus'tan geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri! ''Yakarlar!'' Fırat Aydınus çok hızlı başladı... Beşiktaş maçı sonrası esti gürledi

Son dakika haberleri! Beşiktaş, Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek yeni sezona 3 puanla başladı. Karşılaşmada üstün bir oyun oynayan siyah-beyazlılarda bazıları takımı beğense de bazıları da eleştiriler yaptı. Beşiktaş'ın daha bitirici bir takım olması gerektiğini savunan Fırat Aydınus, ilginç ifadeler kullandı.

"YAKARLAR!"

e4d61d2e2dbcdc0f9d79d525988d24f0

"Beşiktaş taraftarı sonuç bekliyor. Her takımın taraftarının bir profili vardır ve Beşiktaş taraftarı sabırlıdır. Ancak sabrın bittiği noktada gemileri değil limanı yakarlar. Beşiktaş'ın şu görüntüsünün şampiyonluk için yeterli olmadığını taraftarlar da görmüştür bugün."

"HERHALDE HOCA BİR GÖNDERME YAPTI"

3d2d44921d840452af38e0ef1250f37b

"Maç 11'e 10 devam ederken bile Beşiktaş, rakibine pozisyon verdi. Ismael'in dediği gibi Welinton ve Josef takıma dönünce defansif anlamdan düzelecektir ancak Emirhan'ı eksikler arasında saymasını anlayamadım. Onun geri dönme şansı yok sonuçta. Herhalde hoca bir gönderme yaptı."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vodafone Park'ta 4 dakikada 2 tartışmalı karar!Vodafone Park'ta 4 dakikada 2 tartışmalı karar!
Galatasaray'dan yılın bombası! Cristiano Ronaldo...Galatasaray'dan yılın bombası! Cristiano Ronaldo...
Slovacko maçı sonrası ipler koptu! Jesus'a rest...Slovacko maçı sonrası ipler koptu! Jesus'a rest...
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor beşiktaş son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında gergin dakikalar! Milletvekili Enginyurt, gazeteci Şimşek'in üzerine yürüdü, yayını kesmek zorunda kaldılar

Canlı yayında gergin dakikalar! Milletvekili Enginyurt, gazeteci Şimşek'in üzerine yürüdü, yayını kesmek zorunda kaldılar

Oğuzhan Koç konseri terk etti! Ortalık karıştı...

Oğuzhan Koç konseri terk etti! Ortalık karıştı...

Galatasaray'ın yeni yıldızları İstanbul'da!

Galatasaray'ın yeni yıldızları İstanbul'da!

Rıdvan Dilmen ilk haftadan cezayı kesti!

Rıdvan Dilmen ilk haftadan cezayı kesti!

Kimse beklemiyordu! İşte Okan Buruk'un Antalya 11'i

Kimse beklemiyordu! İşte Okan Buruk'un Antalya 11'i

Vodafone Park'ta 4 dakikada 2 tartışmalı karar!

Vodafone Park'ta 4 dakikada 2 tartışmalı karar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar...

İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Mezuniyet kutlaması herkesi şaşırttı! Kampüste çırılçıplak..

Mezuniyet kutlaması herkesi şaşırttı! Kampüste çırılçıplak..

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.