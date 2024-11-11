Son dakika | Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda karar çıktı: Faruk Koca'ya hapis cezası!

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Koca hakkında Hakem Meler’e yönelik eylemleri nedeniyle ‘kasten yaralama’ suçundan toplamda 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Koca'ya, "Kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralama suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası, "Tehdit" suçundan 6 ay 20 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan da 5 ay hapis cezası verildi.
Ayrıca Koca'ya diğer suçlardan verilen cezaların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.