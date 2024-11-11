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  4. Son dakika | Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda karar çıktı: Faruk Koca'ya hapis cezası!

Son dakika | Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda karar çıktı: Faruk Koca'ya hapis cezası!

11.11.2024 10:35
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Son dakika haberi: Hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca hakkında karar çıktı! Faruk Koca toplamda 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar...

Son dakika | Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda karar çıktı: Faruk Koca'ya hapis cezası!

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

4 YIL 6 AY HAPİS

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Koca hakkında Hakem Meler’e yönelik eylemleri nedeniyle ‘kasten yaralama’ suçundan toplamda 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Koca'ya, "Kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralama suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası, "Tehdit" suçundan 6 ay 20 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan da 5 ay hapis cezası verildi.

Ayrıca Koca'ya diğer suçlardan verilen cezaların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

thumbs_b_c_f7fc4f9621a37292eb56c09ec596e8f4Bu içerik Berker İşleyen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Halil Umut Meler Faruk Koca
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