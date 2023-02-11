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SON DAKİKA: Hatayspor ve Gaziantep FK sonrası Yeni Malatyaspor da ligden çekiliyor! "Talebimizi TFF'ye ilettik""

11.02.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşanan deprem felaketi spor camialarını da derinden sarsarken, Gaziantep FK ve Hatayspor Süper Lig'den çekilme kararı almıştı. Bu ki kulübün ardından Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor da ligden çekilmek için TFF'ye talebini iletti.

SON DAKİKA: Hatayspor ve Gaziantep FK sonrası Yeni Malatyaspor da ligden çekiliyor! "Talebimizi TFF'ye ilettik""

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren deprem nedeniyle ligden çekilmek için TFF'ye talebini iletti.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere, Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetinde yaşanan depremden birçok şehrimiz gibi Malatya'mız da etkilenmiş bulunmaktadır. Şehrimizi ve ülkemizi derinden etkileyen bu afet karşısında, ilimizde hayat durma noktasına gelmiştir.

Aynı zamanda bu depremde, kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan'da vefat etmiştir. Henüz acılarımız taze ve yaralarımızı sarmakla meşgul durumdayken, futbol oynamak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Bu durumda şehrimizde futbol oynamaya uygun bir ortam da bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu'na ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız.

Kamuoyuna önemle duyurulur!"


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