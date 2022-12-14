Son dakika: Hayranları şaşkına döndü! Lionel Messi bırakıyor! Dünya Kupası finalinde son maçına çıkacak...

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası tüm hızıyla devam ederken; ilk finalist, Hırvatistan'ı 3-0'la geçen Arjantin olmuştu. Güney Amerika ekibinin kaptanı Lionel Messi, karşılaşmada 1 gol - 1 asistlik bir performans sergilemişti. Arjantin ile 2014'ün ardından bu sene de finale kalan Lionel Messi, yaptığı açıklamayla hayranlarını şaşırttı.

Dünyaca ünlü yıldız, 2022 Dünya Kupası'nda oynayacağı final müsabakasının son maçı olacağını duyurdu.

"HER ŞEY HEYECAN VERİCİYDİ"

Messi, "Finale kaldığımız için çok mutluyum. Dünya Kupası'ndaki son maçıma final karşılaşmasında oynayacağım için çok mutluyum. Bu Dünya Kupası'nda yaşadığım her şey heyecan vericiydi." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KUPASI'NDAKİ SON MAÇIM OLACAK"

Messi, kendisine sorulan "Final, senin için bir son mu?" sorusuna, "Kesinlikle, benim Dünya Kupası'ndaki son maçım olacak. Bir sonraki Dünya Kupası'na birkaç yıl var ve orada olacağımı sanmıyorum. Bu şekilde bitirmek en iyisi." cevabını verdi.

Arjantin forması altında şu ana kadar 171 maçta sahaya çıkan Lionel Messi, 96 kez fileleri havalandırdı. 2022 Katar Dünya Kupası'nda 5 gol atan 35 yaşındaki yıldız, Arjantin formasıyla Dünya Kupası maçlarındaki 11. golüne ulaşmış ve ülkesinin Dünya Kupası'ndaki en golcü futbolcusu olmuştu.

