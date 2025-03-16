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  4. SON DAKİKA: Helal olsun sana! Milli boksör Busenaz Sürmeneli Dünya Şampiyonu oldu!

SON DAKİKA: Helal olsun sana! Milli boksör Busenaz Sürmeneli Dünya Şampiyonu oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.03.2025 21:54
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Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 66 kilo finalinde Özbek rakibi Navbakhor Khamidova'yı mağlup ederek Dünya Şampiyonu oldu.

SON DAKİKA: Helal olsun sana! Milli boksör Busenaz Sürmeneli Dünya Şampiyonu oldu!

Busenaz Sürmeneli, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazandı.

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 66 kilo final maçında 1 numaralı seri başı Busenaz, Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova ile karşı karşıya geldi.

5-0 KAZANDI

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Üç sette de rakibi karşısında oldukça üstün oynayan Busenaz, maçı 5-0 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

ÜST ÜSTE 3. DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

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Milli boksör Busenaz Sürmeneli, katıldığı son 3 dünya şampiyonasında da altın madalya almayı başardı.

Milli boksör, 2019 ve 2022'den sonra 2025'te de dünya şampiyonu oldu.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan 26 yaşındaki milli sporcunun, Avrupa, Avrupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları'nda ise birer altın madalyası bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Boks
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