Son dakika: Herkes Arda Turan'ı bekliyordu, Rıdvan Dilmen ters köşe yaptı! Volkan Demirel sürprizi...

Son dakika haberleri: Ümit Milli Takım'da yolların ayrıldığı Tolunay Kafkas'ın ardından yeni teknik direktörün hangi isim olacağı futbolseverlerin merak konusuydu. Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren ve aktif futbolculuk hayatını noktalayan Arda Turan, teknik direktörlük için çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

ARDA TURAN İDDİASI

Kafkas'ın ayrılması sonrasında Arda Turan'ın göreve geleceğine dair iddialar gündeme düşmüştü.

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Ünlü ismin ekibini hazırladığı ve resmi açıklamanın yapılmasının beklendiğinin öne sürülmesinin ardından bir iddia da spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den geldi.

VOLKAN DEMİREL...

Dilmen, deprem nedeniyle Spor Toto Süper Lig'den çekilen Atakaş Hatayaspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'in Ümit Milli Takım'ın başına getirileceğini ifade etti.

Rıdvan Dilmen'in açıklamasında, "Volkan Demirel'in Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü için düşünüldüğünü duydum. Umarım olur." ifadeleri yer aldı.

Teknik direktörlük kariyerine Karagümrük'te başlayan Volkan Demirel, geçtiğimiz sezonu takımının başında tamamlamasının ardından bu sezonun ortasında Hatayspor'un başına getirilmişti.

