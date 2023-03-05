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Son dakika: Herkes Arda Turan'ı bekliyordu, Rıdvan Dilmen ters köşe yaptı! Volkan Demirel sürprizi...

05.03.2023 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ümit Milli Takım'da Tolunay Kafkas'ın görevden ayrılmasıyla birlikte yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyordu. Son olarak Galatasaray'da forma giyen ve aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Arda Turan'ın adı bu görev için anılırken, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den flaş bir iddia geldi. Dilmen, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olacağını öne sürdü. İşte detaylar...

Son dakika: Herkes Arda Turan'ı bekliyordu, Rıdvan Dilmen ters köşe yaptı! Volkan Demirel sürprizi...

Son dakika haberleri: Ümit Milli Takım'da yolların ayrıldığı Tolunay Kafkas'ın ardından yeni teknik direktörün hangi isim olacağı futbolseverlerin merak konusuydu. Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren ve aktif futbolculuk hayatını noktalayan Arda Turan, teknik direktörlük için çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

ARDA TURAN İDDİASI

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Kafkas'ın ayrılması sonrasında Arda Turan'ın göreve geleceğine dair iddialar gündeme düşmüştü.

RIDVAN DİLMEN BOMBAYI PATLATTI

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Ünlü ismin ekibini hazırladığı ve resmi açıklamanın yapılmasının beklendiğinin öne sürülmesinin ardından bir iddia da spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den geldi.

VOLKAN DEMİREL...

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Dilmen, deprem nedeniyle Spor Toto Süper Lig'den çekilen Atakaş Hatayaspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'in Ümit Milli Takım'ın başına getirileceğini ifade etti.

Rıdvan Dilmen'in açıklamasında, "Volkan Demirel'in Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü için düşünüldüğünü duydum. Umarım olur." ifadeleri yer aldı.

Teknik direktörlük kariyerine Karagümrük'te başlayan Volkan Demirel, geçtiğimiz sezonu takımının başında tamamlamasının ardından bu sezonun ortasında Hatayspor'un başına getirilmişti.

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