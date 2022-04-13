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Son dakika: Herkes merak ediyordu! Pjanic, İstanbul'da kalacak ama...

13.04.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Sezon başında Barcelona'dan Beşiktaş'a kiralanan Miralem Pjanic, siyah - beyazlı taraftarlarda büyük heyecan yaratmıştı. Bosnalı futbolcu, beklentilerin altında kalınca camiada hayal kırıklığı oluşturmuştu. Pjanic'in geleceği merakla beklenirken, Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı da belli oldu. Barcelona'nın istemediği yıldız futbolcunun İstanbul planı ortaya çıktı...

Son dakika: Herkes merak ediyordu! Pjanic, İstanbul'da kalacak ama...
Miralem Pjanic

Miralem Pjanic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı ve büyük beklentiler içine girdiği Miralem Pjanic, birçok kez sakatlanarak forma istikrarı sağlayamadı. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcu ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Barcelona'dan Beşiktaş'a transferi sonrasında tüm dünyada yankı uyandıran Miralem Pjanic, siyah - beyazlı taraftarların beklentisinin altında kalmıştı. Fransız basını, yıldız orta saha oyuncusunun gelecek planını duyurdu.

İSTANBUL'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

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Haberde; sezon sonunda Barcelona'ya döneceğini açıklayan Pjanic için Katalan ekibinin yıldız futbolcuyla devam etmek istemediği yazılırken, Boşnak yıldızın kariyerine İstanbul'da devam etmek istediği bildirildi.

GALATASARAY İLE ADI ANILDI

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Miralem Pjanic'in adı, bir dönem Galatasaray'la da anılıyordu ancak herhangi resmi bir gelişme yaşanmamıştı.

BEŞİKTAŞ KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

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Beşiktaş'ın istikrarsız performansı nedeniyle yıldız futbolcunun bonservisi için herhangi bir girişim yapmayı düşünmediği aktarıldı.

İTALYA'DAN İSTENİYOR

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Pjanic için İspanya defterinin kapandığı vurgulanırken, yıldız futbolcu için Serie A'dan talipler olduğu vurgulandı.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Miralem Pjanic
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