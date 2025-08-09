EĞİTİM

SON DAKİKA | Hukuk fakültelerine giriş için sıralama barajı değişti! YÖK Başkanı duyurdu

Son dakika haberi: YÖK Başkanı Erol Özvar 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajının 125 bin olarak belirlendiğini duyurdu.

Devrim Karadağ

Son dakika: YÖK Başkanı Erol Özvar, Hukuk fakültelerine giriş için sıralama barajı değiştiğini duyurdu.

YÖK Başkanı Erol Özvar paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurulumuzun hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen kararının “2025-YKS'den itibaren geçerli olmak üzere” ibaresine yönelik yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

125 BİN BARAJ SIRALAMASINA GÖRE YAPILACAK

Bu karara binaen 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlenmiştir. Adaylarımız hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecektir. Tercih işlemlerine ilişkin ÖSYM sisteminde gerekli güncelleme çalışmaları devam etmektedir ve güncel tercih sistemi gün içerisinde açılacaktır.

"13 AĞUSTOS’A KADAR DEVAM EDECEK"

Bilindiği üzere tercih süreci 13 Ağustos’a kadar devam edecektir. Tercihini yapmış olanlar listelerini yeniden düzenleyebilecek ve adaylarımız için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacaktır. Bu vesileyle tüm adaylarımıza başarılar diliyor, tercihlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Anahtar Kelimeler:
Hukuk YÖK son dakika
