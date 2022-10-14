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Son dakika: Hukuki engel kalktı! Galatasaray'a servet...

14.10.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın Büyükçekmece'de bulunan ve Galatasaray'ın 30 yıllığına kiraladığı 106 bin metrekarelik alan için yeni bir karar alındı. Belediye başkanına ziyarette bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in bu ziyareti sonrası, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün "Büyükçekmece gençliğimiz için yeni kazandıracağımız tesisleri konuşmak üzere bir araya gelerek, verimli bir toplantı gerçekleştirdik." paylaşımıyla duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika: Hukuki engel kalktı! Galatasaray'a servet...

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek saha için çalışmalarının yanı sıra saha dışında da çalışmalarına ve temaslarına aralıksız devam ediyor. Son olarak Büyükçekmece'de 30 yıllığına kiralanan ve sonrasında "yeşil alan" davası sonuçlanamadığı için bu araziye yıllarca çivi dahi çakılamayan arazi için temaslarını hızlandıran Özbek, bu konu hakkında da önemli bir adım attı.

MAHKEMEYE GİTMİŞTİ!

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Büyükçekmece Belediyesi araziyi yeşil olarak düzenlemek için karar almıştı. Sarı-kırmızılılar 2016 yılında alınan bu kararı tersine çevirmek için mahkemeye gitti.

HUKUKİ ENGEL KALKTI

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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e bir dizi ziyaretlerde bulunan Özbek ve ekibinin bu ziyaretleri sonrası, yeni havaalanına 15 dakika mesafede olan ve bir tarafı deniz, bir tarafı ise göl olan arazinin üzerine yeni tesislerin yapılması için bulunan hukuki engel kalktı.

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