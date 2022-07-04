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Son dakika: Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı resmen duyurdu! Fenerbahçe'ye tam 7,5 milyon euro...

04.07.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan'ı transfer etmişti. Geçtiğimiz yıl İngiliz ekibini satın alan ve takımın başına Shota Arveladze'yi oturtan Ilıcalı, iki oyuncunun transferi için Fenerbahçe'ye ödediği bonservis bedeli ile anlaşma şartlarını resmen açıkladı.

Son dakika: Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı resmen duyurdu! Fenerbahçe'ye tam 7,5 milyon euro...
Ozan Tufan

Ozan Tufan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Geçen sene İngiltere Premier Lig takımlarından Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, teknik direktör Shota Arveladze'yi takımın başına getirmiş ve sezonu 19. sırada tamamlayarak ligde kalmayı başarmıştı. Yeni sezonda hedefini Premier Lig'e çıkmak olarak belirleyen Ilıcalı'nın takımı Hull City, transferlere başlamıştı.

Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katan Hull City'nin bu transferler için ne kadar bonservis ödediği ortaya çıktı.

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Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada iki futbolcu için toplamda 7,5 milyon euro'nun Fenerbahçe'ye ödendiğini duyurdu.

Ilıcalı'nın sözleri şu şekilde;

OZAN'IN BONSERVİSİ

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"Ozan Tufan için 3 milyon euro bonservis bedeli ödedik."

ALLAHYAR'IN ANLAŞMA DETAYLARI

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"Allahyar'ın transferi için ise 4,5 milyon euro + sonraki satıştan %50 pay şeklinde anlaşma sağlandı."

ALLAHYAR, FENERBAHÇE'YE 2019'DA GELMİŞTİ

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1 Temmuz 2019 yılında İran'ın Esteghlal takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Allahyar Sayyadmanesh, İstanbulspor ve Zorya takımlarına kiralanmıştı. Allahyar, geçtiğimiz sezonun devre arasında ise Hull City'e kiralanmıştı. Hull, bu yaz oyuncunun bonservisini aldı.

OZAN TUFAN, 7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

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Fenerbahçe'nin 2015 yılında Bursaspor'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Ozan Tufan, inişli çıkışlı bir grafik sergilemiş ve bir türlü istenen performansı gösterememişti. Geçtiğimiz sezonun başında Watford'a kiralanan Tufan, devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönmüş ancak 30. haftada oynanan İttifak Holding Konyaspor maçı sonrasında kadro dışı bırakılmıştı. Milli futbolcu bu yaz Hull City'nin yolunu tuttu.


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