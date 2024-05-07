SON DAKİKA: İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine az bir zaman kala deplasman seyircisi kararı!

Süper Lig'in 37. haftası oldukça kritik öneme sahip bir mücadeleye sahne olacak. 37. hafta mücadelesinde ezeli rakiplerden Galatasaray ile Fenerbahçe, Sarı-Kırmızılılar'ın ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek.

MERAKLA BEKLENEN KARAR AÇIKLANDI

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi merakla beklenen deplasman seyircisi konusunda kararını verdi.

2 BİN 400 TARAFTAR ALINACAK

Buna göre yapılan açıklamada, RAMS Park'ta tribünlere 2.400 misafir takım seyircisinin alınacağını açıkladı.

Açıklama şöyle;

İl Spor Güvenlik Kurulu, 19.05.2024 Pazar günü Ali Sami Yen - Rams Park Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe maçına 2.400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir.

Misafir takım seyircisi, maçın oynanacağı Ali Sami Yen - Rams Park Stadı'na toplu olarak giriş yapabilecektir."





