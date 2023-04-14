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SON DAKİKA: Arda Turan teknik direktörlük kariyerine ilk adımı attı! Eyüpspor ile anlaşma sağladı, o maçta sahada olacak...

14.04.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Zafer Turan getirilirken, yalnızca 17 gün sonra takımdan gönderilmişti. Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Eyüpspor'dan ses getiren bir hamle geldi. İstanbul ekibi bir süredir eğitimler alan ve antrenörlük kursunu tamamlayan Arda Turan'ı takımın başına getirdi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Arda Turan teknik direktörlük kariyerine ilk adımı attı! Eyüpspor ile anlaşma sağladı, o maçta sahada olacak...

Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez ve Zafer Turan ile yolların ayrılması sonrası teknik direktör arayışları sürerken, İstanbul ekibinden çok ses getirecek bir hamle geldi.

İLK SINAVI GÖZTEPE

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İHA'nın haberine göre; Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile anlaştı. Arda, bugün resmi imzayı atacak ve ardından ilk idmanına çıkacak. 36 yaşındaki futbol adamı teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına ise Göztepe karşısında pazar günü çıkacak.

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TAKIM ARKADAŞLARININ HOCASI OLDU!

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Arda Turan, daha önce birlikte top koşturduğu eski takım arkadaşları Ömer Bayram, Ryan Babel, Umut Bulut, Cenk Ahmet Alkılıç, Alparslan Öztürk gibi isimlerin teknik direktörü olacak.

26 HAFTA ZİRVEDE KALDI!

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Süper Lig'e çıkma mücadelesini sürdüren Eyüpspor 26 hafta zirvede kalmayı başarsa da son haftalarda düşüşe engel olamadı. Şu ana kadar ligde 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan ve 3. sırada bulunuyor.


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