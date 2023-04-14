SON DAKİKA: Arda Turan teknik direktörlük kariyerine ilk adımı attı! Eyüpspor ile anlaşma sağladı, o maçta sahada olacak...

Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez ve Zafer Turan ile yolların ayrılması sonrası teknik direktör arayışları sürerken, İstanbul ekibinden çok ses getirecek bir hamle geldi.

İLK SINAVI GÖZTEPE

İHA'nın haberine göre; Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile anlaştı. Arda, bugün resmi imzayı atacak ve ardından ilk idmanına çıkacak. 36 yaşındaki futbol adamı teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına ise Göztepe karşısında pazar günü çıkacak.

TAKIM ARKADAŞLARININ HOCASI OLDU!

Arda Turan, daha önce birlikte top koşturduğu eski takım arkadaşları Ömer Bayram, Ryan Babel, Umut Bulut, Cenk Ahmet Alkılıç, Alparslan Öztürk gibi isimlerin teknik direktörü olacak.

26 HAFTA ZİRVEDE KALDI!

Süper Lig'e çıkma mücadelesini sürdüren Eyüpspor 26 hafta zirvede kalmayı başarsa da son haftalarda düşüşe engel olamadı. Şu ana kadar ligde 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan ve 3. sırada bulunuyor.



