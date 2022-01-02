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Son dakika! İlyas Salman'a dava açıldı... 6 yıla kadar hapis istemi

02.01.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Usta oyuncu İlyas Salman'ın paylaşımları gündemde. Sosyal medya hesabından Türk milletini aşağılayan ifadeler kullandığı iddia edilen oyuncu İlyas Salman hakkında "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Son dakika! İlyas Salman'a dava açıldı... 6 yıla kadar hapis istemi

Son dakika haberine göre; usta oyuncu İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede İlyas Salman'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı video aracılığıyla Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediğinin ihbar edilmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede Salman'ın 25 Ocak 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu öne sürüldü.

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SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Şüpheli İlyas Salman'ın alınan ifadesinde videoda söylediği sözlerin suç teşkil etmediğini, kimseyi aşağılama kastının olmadığını, düşünce ve fikir özgürlüğü çerçevesinde ifadeler kullandığını öne sürdüğü belirtildi. Salman ifadesinde muhalif bir kişi olduğunu ve daha iyi bir gelecek için eleştiri yapmak gerektiğini kaydederek üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. İddianamenin değerlendirme kısmında ise video içeriğinde yer alan söylemlerin aşağılama kastıyla söylendiği, düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaatine varıldığı belirtildi.

BAKANLIK SORUŞTURMA AÇILMASINA İZİN VERDİ

Şüphelinin üzerine atılı "Türk milletini alenen aşağılama" suçuna ilişkin yürütülecek soruşturmanın Adalet Bakanlığı'nın soruşturma iznine tabi olduğu hatırlatılan iddianamede, Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz Eylül ayında fezleke düzenleyerek şüpheli yönünden soruşturma açılmasına izin verdiği ifade edildi.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli İlyas Salman'ın "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianameyi mahkeme kabul etti. Tutuksuz yargılanacak şüpheli Salman, önümüzdeki Mart ayında Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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İlyas Salman
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