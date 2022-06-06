Son dakika: İngiliz futbolcu Andy Carroll yatakta basılmıştı, düğününde olay çıktı!

Son dakika haberleri: İngiltere Championship takımlarından West Bromwich Albion'ın forvet oyuncusu Andy Carroll, düğününe 1 hafta kala yatakta başka bir kadınla fotoğraflarının çıkmasının ardından gündeme oturmuştu. Genç yaşlarından itibaren kendisinden beklenen futbolu bir türlü sergileyemeyen Carroll, yine saha dışı hayatıyla konuşulmuştu.

Nişanlısının çıkan fotoğraflarını umursamayan Billi Mucklow, İngiliz futbolcu ile dün akşam dünyaevine girdi.

NİKAH MEMURU DAMGA VURDU

5 yıldızlı bir otelde düğünlerini gerçekleştiren çiftin gecesine nikah memuru damga vurdu.

Nikahta bulunan bir kişinin anlattıklarına göre; düğünde birbirlerine aşkla bakan çiftin romantizmi, nikah memuru tarafından şakayla karışık sorulan soru neticesinde bir anda bozuldu.

"EVLENMEMELERİ İÇİN BİR SEBEP GÖREN VAR MI?"

Nikah memurunun "Çiftin evlenmemesi için bir sebep gören var mı?" sorusu sonrası düğündeki herkes kahkahalara boğuldu.

Memurun sorusunun ardından gülen kişiler aynı zamanda geline de baktılar ancak Billi Mucklow da olayı gayet neşeli bir şekilde karşılayınca düğünün gergin havası yumuşamış oldu. Çiftin nikahları kıyıldığında ise sağır edici derecede alkış tufanı koptu.

NE OLMUŞTU?

1 hafta sonra evlenmeye hazırlanan Andy Carroll, bekarlığa veda partisinde skandal bir olaya imza atmıştı. Arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi düzenleyen Andy Carroll'ın Taylor Jane Wilkey ile aynı yatakta çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı. İki ismin de çıplak olduğu bazı fotoğrafların da servis edilmesinin ardından Taylor Jane Wilkey'den flaş bir açıklama gelmişti.

"EVLENECEĞİNİ BİLMİYORDUM"

Andy Carroll'ın evleneceğini bilmediğini söyleyen Wilkey, "Çılgın bir gündü. Çocuklar, öğlen 12'de içmeye başladılar ve durmadılar. Dürüst olmak gerekirse Andy Carroll'ın grupta yer aldığını bile anlamamıştık. Bütün erkekler halkla ilişkiler uzmanı ya da pazarlamacı gibiydiler. Kimse futboldan bahsetmiyordu. Daha sonra Carroll olduğunu anladık. Harika vakit geçiriyordu. Bizimle sohbet etmek için geldi ve ne yaptığımızı sordu. Hiç kimse bize bunun bir bekarlığa veda partisi olduğunu belirtmedi. Erkek erkeğe tatile çıktıklarını söylüyorlardı. Evleneceğini bilmiyordum." demişti.

"SADECE BİR ŞAKAYDI"

Yataktaki fotoğrafları hakkında konuşan Taylor Jane Wilkey, "Carroll'ın arkadaşları otel odasında parti yapacağımızı söyledi. 5 kişiydik. Hepimiz odaya gittik, müzik açtık. Otelde daha çok içtik ve güldük. Odanın içinde dans ediyorduk. Carroll kendinden geçmişti, gömleğini çıkardı ama pantolonu hala üstündeydi. Sadece yatağa yattı ve uyudu. Ben de onunla fotoğraf çekildim. Fotoğraf esnasında giyiniktim, pembe bir elbise giyiyordum. Telefon yakınlaştırdığı için çıplakmışım gibi görünüyordu ama değildim. Herkes oradaydı, bu sadece bir şakaydı." ifadelerini kullanmıştı.

"DENEMEK İSTESE BİLE YAPAMAZDI"

Carroll'ın yatakta uyuduğunu ve hiçbir şey yapmadıklarını dile getiren Wilkey, "Carroll bir beyefendi. O kadar çok içmişti ki yatakta sızdı kaldı. Hiçbir şey denemedi, denemek istese bile çok sarhoştu. Fotoğrafı çektiğim için çok pişmanım." şeklinde konuşmuştu.

