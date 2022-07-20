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  4. Son dakika: Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun ardından bir Türk'ü daha istiyor! Büyük gurur...

Son dakika: Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun ardından bir Türk'ü daha istiyor! Büyük gurur...

20.07.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dünya futbolunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor! Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, bir Türk futbolcunun daha peşinde. Savunma oyuncusu Milan Skriniar'ın taliplerinin ve takımdan ayrılacak olma ihtimalinin bulunması nedeniyle rotasını stoper transferine çeviren İtalyan devi, Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı listesine aldı. Inter'in Demiral için planı da belli oldu.

Son dakika: Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun ardından bir Türk'ü daha istiyor! Büyük gurur...
Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atalanta
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Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonun başında Milan ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun ardından bir Türk daha İtalyan devine imzayı atabilir. İtalyan basınının son dakika olarak geçtiği haberin detayları burada...

INTER, MERİH'İ İSTİYOR

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İtalya Ligi Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral'ın Inter tarafından transfer listesine alındığı ortaya çıktı.

SKRINIAR GİDERSE O GELECEK

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La Gazetta della Sport'un haberine göre; Inter'ın Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar'ın PSG'ye transfer olması halinde Merih Demiral'ın transfer edileceği belirtildi. Milli futbolcu ile birlikte birçok takımın gözdesi olan Bremer'in de listedeki bir diğer isim olduğu ifade aktarıldı.

MERİH DE SICAK BAKIYOR

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Geçtiğimiz sezon Juventus'tan Atalanta'ya kiralık olarak giden ve gösterdiği performansla bu sezon başında 20 milyon euro'luk bonservisi alınan Demiral'ın da transfere sıcak baktığı ifade edildi.

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Merih Demiral, Serie A'da bugüne kadar çıktığı 63 maçta 4 gol - 4 asistlik bir performans sergilemişti.


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