Son dakika: Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun ardından bir Türk'ü daha istiyor! Büyük gurur...

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonun başında Milan ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun ardından bir Türk daha İtalyan devine imzayı atabilir. İtalyan basınının son dakika olarak geçtiği haberin detayları burada...

INTER, MERİH'İ İSTİYOR

İtalya Ligi Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral'ın Inter tarafından transfer listesine alındığı ortaya çıktı.

SKRINIAR GİDERSE O GELECEK

La Gazetta della Sport'un haberine göre; Inter'ın Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar'ın PSG'ye transfer olması halinde Merih Demiral'ın transfer edileceği belirtildi. Milli futbolcu ile birlikte birçok takımın gözdesi olan Bremer'in de listedeki bir diğer isim olduğu ifade aktarıldı.

MERİH DE SICAK BAKIYOR

Geçtiğimiz sezon Juventus'tan Atalanta'ya kiralık olarak giden ve gösterdiği performansla bu sezon başında 20 milyon euro'luk bonservisi alınan Demiral'ın da transfere sıcak baktığı ifade edildi.

Merih Demiral, Serie A'da bugüne kadar çıktığı 63 maçta 4 gol - 4 asistlik bir performans sergilemişti.



