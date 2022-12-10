Son dakika: İrfan Can Kahveci muhteşem bir gol attı, Lionel Messi'ye nazire yaptı! Birebir aynısı...

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilmiş ve takımlar, formda kalabilmek için kampa çıkmışlardı. Sezonun geri kalanı için çalışmalarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçıdna İtalya Ligi Serie A takımlarından Salernitana ile karşı karşıya geldi.

SOLUNA ÇEKTİĞİ ANDA...

Müsabaka'nın 35. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı soluna çekti ve kaleyi düşündü. Milli futbolcunun yaptığı vuruş uzak köşeden ağlarla buluştu ve sarı - lacivertliler 1-0 öne geçti.

MESSI'NİN SEVİNCİNİN AYNISI

Kahveci, attığı harika gol sonrasında ise Arjantin Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'na damga vuran Lionel Messi'nin çeyrek finalde Hollanda ile oynadıkları maçta yaptığı sevincin aynısını taklit etti.

İrfan Can Kahveci, ellerini iki kulağının arkasında açarak yedek kulübesine döndü ve bir süre bekledi.

Yıldız futbolcunun bu sevinci, kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

