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Son dakika: İrfan Can Kahveci muhteşem bir gol attı, Lionel Messi'ye nazire yaptı! Birebir aynısı...

10.12.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçlarıyla formda kalmak için çaba gösteriyor. Sarı - lacivertlilerin İtalya Ligi Serie A takımlarından Salernitana ile karşı karşıya geldiği müsabakaya ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, 35. dakikada attığı muhteşem golün ardından Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'na damgasını vuran Lionel Messi'ye adeta bir mesaj gönderdi. İşte detaylar...

Son dakika: İrfan Can Kahveci muhteşem bir gol attı, Lionel Messi'ye nazire yaptı! Birebir aynısı...

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilmiş ve takımlar, formda kalabilmek için kampa çıkmışlardı. Sezonun geri kalanı için çalışmalarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçıdna İtalya Ligi Serie A takımlarından Salernitana ile karşı karşıya geldi.

SOLUNA ÇEKTİĞİ ANDA...

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Müsabaka'nın 35. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı soluna çekti ve kaleyi düşündü. Milli futbolcunun yaptığı vuruş uzak köşeden ağlarla buluştu ve sarı - lacivertliler 1-0 öne geçti.

MESSI'NİN SEVİNCİNİN AYNISI

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Kahveci, attığı harika gol sonrasında ise Arjantin Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'na damga vuran Lionel Messi'nin çeyrek finalde Hollanda ile oynadıkları maçta yaptığı sevincin aynısını taklit etti.

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İrfan Can Kahveci, ellerini iki kulağının arkasında açarak yedek kulübesine döndü ve bir süre bekledi.

Yıldız futbolcunun bu sevinci, kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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