SON DAKİKA | Işıtan Gün: Acun Ilıcalı ile görüştük!

Acun Ilıcalı'nın bir süredir Işıtan Gün'ün başkanlığını yaptığı Fortuna Sittard kulübünü satın alacağı konuşuluyordu. Resmi bir açıklama yapan Işıtan Gün, kulübün satışı için Acun Ilıcalı ile görüştüklerini duyurdu.

Gün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son bir haftadır Sn. Acun Ilıcalı’nın Fortuna Sittard kulübün devir almasına yönelik çıkan haberler ve camiamızın soruları nedeniyle bir açıklama yapma gereği hissettim.

Hepimizin çok yakından bildiği gibi, Sn. Acun Ilıcalı Türkiye’nin önemli iş insanlarından biri ve büyük bir futbol tutkunudur. Medya ve televizyon dünyasında uluslararası başarılara imza atmış bir girişimci olmasının ötesinde, Sn. Ilıcalı Türkiye’de hemen her kesimin sevgisini ve saygısını kazanmış örnek bir yatırımcıdır.

Uzun yıllara dayanan tanışıklığımız çerçevesinde, geçtiğimiz aylarda Sn. Ilıcalı yatırımcı olarak Fortuna Sittard’a ilgisini ifade etmiş ve bu niyet tarafımızca iki nedenle son derece memnuniyetle karşılanmıştır.

Birincisi, Sn. Ilıcalı’nın bu arzusu, 2016 yılından bu yana kulübümüz için yoğun emek sarf eden birçok insanın meydana getirdiği başarının bir teyidi olarak bizler için kıvanç vesilesi olmuştur. İkincisi ve daha önemlisi, Sn. Ilıcalı’nın Fortuna Sittard ailesine katılımı, kulübümüzün uzun vadeli stratejik konumunu kalıcı olarak güçlendirme adına mutluluk verici bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.