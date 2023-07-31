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Son dakika: İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder ve Livakovic açıklaması! 'Ekonomik şartlar...'

31.07.2023 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zimbru ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bir futbolcusunun ufak bir sakatlığının olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, kulübün gündeminde bulunan Cengiz Ünder ve Dominik Livakovic'in durumuyla ilgili de konuştu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zimbru ile kozlarını paylaşacak. İlk maçtan 5-0'lık net bir galibiyetle ayrılan ve turun kapısını sonuna kadar aralayan sarı - lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alexander Djiku'nun sakatlığının bulunduğunu dile getiren Kartal, Cengiz Ünder ve Dominik Livakovic transferleriyle ilgili de konuştu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

"FENERBAHÇE'YE YAKIŞAN..."

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"Güzel bir hava var. İlk maçta güzel bir oyunla, iyi bir sonuç aldık. Futbolda aldığınız sonuçların garantisi yoktur, en iyi şekilde hazırlandık. Fenerbahçe'ye yakışan bir oyunla ayrılmak istiyoruz. Çalışmalarımızı tamamladık. Son bir antrenmanımız olacak, ondan sonra maç saatini beklemeye geçeceğiz"

"DJIKU SAKAT, RİSKE ETMEDİK"

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"Djiku'nun ufak bir sakatlığı var. Onu riske etmedik. Bazı oyuncuları dinlendireceğiz. Bazı oyuncuları rotasyonda görmek için onlara şans vereceğim"

"NEDEN OLMASIN?"

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"Önemli bir kadroya sahibiz. Kadro kalitesini genişleterek 3 kupada yarışabileceğimizi söyledim. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Türkiye'de birinci önceliğimiz şampiyon olmak. Allah'ın izniyle bu sene başaracağız. Avrupa'da da hayal olacak belki ama biz bu hayallerimizi içimizde yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Oyuncularımızla sürekli bunu konuşuyoruz. Güzel bir enerjimiz var. Bunu da başarabiliriz diye düşünüyorum. Neden olmasın, bunun için de çok çalışıyoruz."

CENGİZ ÜNDER VE LIVAKOVIC!

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"Şu anda benim konuşmam doğru olmaz. Ekonomik şartları ve kulüpler arası görüşmeler var. Bu konuyu başkanımız ve yönetim kurulumuzun yetki alanında."

"HER YERDE KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKARIZ"

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"Sahaya çıkacak 11, Fenerbahçe'nin en iyi 11'dir. Bizim için sahaya çıkan 11 en iyi 11'dir. Fenerbahçe, her yerde her zaman sahaya kazanmak için çıkar."

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