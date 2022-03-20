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  4. Son dakika: İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! Arda Güler yerine 11'deki isim...

Son dakika: İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! Arda Güler yerine 11'deki isim...

20.03.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında ikincilik için kritik önem taşıyan maçta İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Peki karşılaşma saat kaçta, muhtemel 11'lerde hangi futbolcular yer alıyor, Arda Güler kadroda mı, maçın hakemi ve VAR'ı kim? İşte tüm soruların cevabı....

Son dakika: İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! Arda Güler yerine 11'deki isim...
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Erkan Engin.

Süper Lig'de son haftalarda sergilediği performansla çıkışa geçen Fenerbahçe, 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Geride kalan 29 haftada hanesine 50 puan yazdıran sarı-lacivertli ekip, 3. sırada bulunuyor. Konyaspor ise 29 hafta sonunda 55 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Konyaspor 2-1 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Min Jae Kim, Szalai, Crespo, Zajc, İrfan, Mesut, Rossi, Serdar Dursun

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Anicic, Guilherme, Soner, Oğulcan, Hadziahmetovic, Bytyqi, Rahmanovic, Cikalleshi

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

Fenerbahçe'de 2 futbolcu, Konyaspor karşısında görev yapamayacak.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu, takımdaki yerlerini alamayacak.

Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 31. haftada Yukatel Kayserispor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

42. KEZ KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe ve Konyaspor, Süper Lig'de 41 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 31'ini Fenerbahçe, 7'sini ise Konyaspor kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım 106 kez fileleri havalandırdı, yeşil-beyazlı ekip ise 46 gol kaydetti.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'u 20 kez konuk etti.

Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı maçlarda 17 galibiyet aldı. Konyaspor deplasmanda 2 kez galip geldi. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 1 müsabaka ise berabere tamamlandı.

İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol atarken, yeşil-beyazlılar ise 20 kez ağları sarstı.

FARKLI SONUÇLAR

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

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İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Arda Güler
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