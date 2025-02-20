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SON DAKİKA | İstanbul'da okullar yarın da tatil mi? Vali Davut Gül duyurdu: 21 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.02.2025 18:06
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Son dakika kar tatili haberi... Hava sıcaklıkları düştü, yurt geneli kar yağışının etkisi altına girdi. Sibirya üzerinden giriş yapan Altay Kar Fırtınası, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde etkili oldu. 20 Şubat günü kar yağışının etkisini arttığı illerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler okulların tatil edildiğini duyurmuştu. Peki İstanbul'da da tatil kararı uzatıldı mı? 21 Şubat 2025 Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Beklenen açıklama İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi.

SON DAKİKA | İstanbul'da okullar yarın da tatil mi? Vali Davut Gül duyurdu: 21 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi...

İstanbul için son dakika kar tatili haberi Vali Davut Gül'den geldi... Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı, özellikle İstanbul'da eğitim hayatını olumsuz etkiliyor. Kar yağışının dün etkisini artırmasıyla 20 Şubat Perşembe günü eğitime 1 günlük ara verilirken; mesai çıkışı trafik yoğunluğu vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı.

SON DAKİKA | İSTANBUL'DA OKULLAR 21 ŞUBAT CUMA (YARIN) TATİL Mİ?

Meteoroloji bugün ve yarın da kar yağışının İstanbul'da etkili olacağı uyarısında bulunurken, milyonların gözü kar tatili haberine çevrilmiş durumda. Öğrenci ve veliler "21 Şubat Cuma (yarın) İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt ararken, beklenen son dakika açıklaması İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi.

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İSTANBUL VALİSİ DUYURDU

İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki olumsuz hava koşullarını göz önünde bulundurarak, 21 Şubat Cuma (yarın) okulların bir gün daha tatil edilmesine karar verildiğini duyurdu.

İstanbul'daki karla mücadeleyle ilgili detayları da açıklayan Vali Gül, şunları söyledi:

"PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR SÜRECEK"

39 ilçemizde ilçe afet yönetim merkezlerinde İstanbul'un kardan daha az olumsuz etkilenmesi için çalışma gruplarımızla birlikte çalışıyoruz. İstanbul 19 Şubat Çarşamba'dan bu yana kar yağışının etkisine girmiş bulunuyor. Kar yağışının 24 Şubat Pazartesi gününe kadar aralıklarla etkili olmasını bekliyoruz.

18 Şubat Salı gününden bu yana toplam 139 yaralamalı trafik kazasında meydana gelmişti. Kar yağışı İstanbul'un boğaz kesimi ve Anadolu yakasında etkili olmuştur. Cuma ve cumartesi günleri kar yağışının yer yer kuvvetli, kentin kuzey ve yüksek yerlerinde etkili olması beklenmektedir.

OKULLAR YARIN DA TATİL

Olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kursları bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 21 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.

KURYELERE YASAK

Bu gece 00.00 itibariyle kuryelerin trafiğe çıkması ikinci bir açıklamaya kadar yasaklanmıştır.

Ayrıntılar geliyor...

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kar yağışı İstanbul okul tatil son dakika
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