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Son dakika! İstanbul'da vahşet... Lüks rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İstanbul Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu.

Olay Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G. (29), sevgilisi olduğu belirtilen Didem Mengü (30)'yü kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü.

Abdulselam G., cesedi bavula koydu. Mengü'nün cesedinin bulunduğu bavulu iki gün dairede tutan Abdulselam G. dün akşam saatlerinde polise teslim oldu. Didem Mengü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Abdulselam G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(DHA)


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istanbul maltepe bavul ceset cinayet son dakika

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
ekonomi desem castle ne alaka .bolluk bereket desem ortam belli.insanalara bunu yaptiran nedir.15 sene amerikada yaşadim oradayken böyle olaylar duyardım,acayip gelirdi,aynı konuyu Ülkemde yaşamak gerçekten üzücü allah silah etsin. rabbim doğru yoldan ayırmasın...
Ya garip gelirdi batı sempatizanlığı apitalist bir sistemde olacagı bu anlayamadın mı ülkemiz Avrupa birligi de degil lakin onların bizden ALDIGI medeniyeti biz onlara özenir olduk aile kavramı akraba komşu kalmadı resizansda ne yaptıkları malum aşikar gün ve gün açık bu neki çok çok faili meşgul ne cesetler ne insanlar telaf olmuştur bu zengin zübbelerin fantezileri bitmez Allah DOGRU yoldan kuranı kerim peygamberimiz sünnetinden ayurmasın
Değdi mi şimdi çoluk çocuk sahibi adamsın yazık .
yine bir kadın cinayeti yeni bir katliam of off
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