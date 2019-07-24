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Son dakika: İstanbul'da yağmur başladı! Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.07.2019 11:11 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Etkili olan sağanak nedeniyle İstanbul Boğazı’na çamur aktığı da görüldü. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü öğleden sonrası için de yeni bir yağış uyarısında bulundu.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Taksim Meydanı’ndan geçen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerine ait saçakların altında yağmurun etkisini azaltmasını bekledi. Kimi vatandaşların ise gidecekleri yerlere yağmur altında koşarak gittikleri görüldü. Bunun yanı sıra sağanak nedeniyle derelerden İstanbul Boğazı’na çamur aktı. Yağmurla gelen çamur İstanbul Boğazı’nın rengini kahverengiye çevirdi. İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağışın gün boyu etkisini sürdüreceği öğrenildi.

ANADOLU YAKASINDA DA ETKİLİ OLDU

İstanbul Boğazı çevrelerinde aniden bastıran yağış, Anadolu yakasında da etkili oldu. Bağdat Caddesi'nde sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Dışarı hazırlıklı çıkan vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yollarına devam etti.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü öğleden sonrası için İstanbul ve Kocaeli için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamada vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugün öğleden sonra özellikle kuzey ilçeleri başta olmak üzere İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

(İHA/DHA)

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