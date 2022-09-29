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Son dakika: İstanbul Valiliği, derbilere deplasman seyircisi alınmayacağını açıkladı! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...

29.09.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde İstanbul Valiliği'nden flaş bir açıklama geldi. Valilik; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi aralarında oynayacağı Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını açıkladı.

Son dakika: İstanbul Valiliği, derbilere deplasman seyircisi alınmayacağını açıkladı! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Son dakika haberi: İstanbul Valiliği derbilerle ilgili alınan kararı duyurdu. Buna göre Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak derbilere misafir takım seyircisi alınmayacak. Bu yasak hem Süper Lig hem Ziraat Türkiye Kupası maçlarında geçerli olacak. Valilik, bu kararın takımlar tarafından istendiğini belirtti.

İŞTE İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA;

"İl Spor Güvenlik Kurulu’nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş A.Ş., Galatasaray A.Ş. ve Fenerbahçe A.Ş. kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul’da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır."

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