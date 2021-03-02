SON DAKİKA! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 30, 31, 32, 33 ve 34. haftalarında oynanacak maçların programlarını açıklandı. 31. haftadaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, 21 Mart Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.

Yapılan açıklamaya göre Süper Lig’de 30, 31, 32, 33 ve 34. haftaların programı şu şekilde:

30.Hafta

12 Mart Cuma

19.00 Başakşehir-Beşiktaş

13 Mart Cumartesi

13.30 DG Sivasspor-Fatih Karagümrük

16.00 Çaykur Rizespor-A.Hatayspor

16.00 A.Alanyaspor-FT.Antalyaspor

19.00 HK.Kayserispor-Galatasaray

14 Mart Pazar

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe

16.00 Gaziantep FK-Y.Denizlispor

16.00 BB Erzurumspor-Trabzonspor

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği

15 Mart Pazartesi

19.00 Kasımpaşa-İH Konyaspor

Not: Yeni Malatyaspor bu haftayı BAY geçecek.

31.Hafta

19 Mart Cuma

16.00 Fatih Karagümrük-HK Kayserispor

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor

20 Mart Cumartesi

13.30 Gençerbirliği-Kasımpaşa

16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK

16.00 Göztepe-DG Sivasspor

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü

21 Mart Pazar

13.30 İH Konyaspor-A.Alanyaspor

13.30 FT.Antalyaspor-BB Erzurumspor

16.00 Y.Denizlispor-Medipol Başakşehir

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

Not: Atakaş Hatayspor bu haftayı BAY geçecek.