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SON DAKİKA! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi!

02.03.2021 17:49 | Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi!

Süper Lig'in 31. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, 21 Mart Pazar günü 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 30, 31, 32, 33 ve 34. haftalarında oynanacak maçların programlarını açıklandı. 31. haftadaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, 21 Mart Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.
Yapılan açıklamaya göre Süper Lig’de 30, 31, 32, 33 ve 34. haftaların programı şu şekilde:

30.Hafta

12 Mart Cuma
19.00 Başakşehir-Beşiktaş

13 Mart Cumartesi
13.30 DG Sivasspor-Fatih Karagümrük
16.00 Çaykur Rizespor-A.Hatayspor
16.00 A.Alanyaspor-FT.Antalyaspor
19.00 HK.Kayserispor-Galatasaray

14 Mart Pazar
13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe
16.00 Gaziantep FK-Y.Denizlispor
16.00 BB Erzurumspor-Trabzonspor
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği

15 Mart Pazartesi
19.00 Kasımpaşa-İH Konyaspor
Not: Yeni Malatyaspor bu haftayı BAY geçecek.

31.Hafta

19 Mart Cuma
16.00 Fatih Karagümrük-HK Kayserispor
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor

20 Mart Cumartesi
13.30 Gençerbirliği-Kasımpaşa
16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK
16.00 Göztepe-DG Sivasspor
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü

21 Mart Pazar
13.30 İH Konyaspor-A.Alanyaspor
13.30 FT.Antalyaspor-BB Erzurumspor
16.00 Y.Denizlispor-Medipol Başakşehir
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
Not: Atakaş Hatayspor bu haftayı BAY geçecek.

32.Hafta

3 Nisan Cumartesi
13.30 HK Kayserispor-Göztepe
16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük
16.00 DG Sivasspor-Trabzonspor
19.00 A.Hatayspor-Galatasaray

4 Nisan Pazar
13.30 BB Erzurumspor-İH Konyaspor
16.00 MKE Ankaragücü-FT Antalyaspor
16.00 A.Alanyaspor-Gençlerbirliği
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş

5 Nisan Pazartesi
16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor
19.00 Fenerbahçe-Y.Denizlispor
Not: Gaziantep FK bu haftayı BAY geçecek.

33.Hafta

6 Nisan Salı
16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor
16.00 Fatih Karagümrük-A.Hatayspor
19.00 Trabzonspor-HK Kayserispor

7 Nisan Çarşamba
16.00 Gençlerbirliği-BB Erzurumspor
16.00 İH Konyaspor-MKE Ankaragücü
19.00 FT Antalyaspor-DG Sivasspor
19.00 Beşiktaş-A.Alanyaspor

8 Nisan Perşembe
16.00 Y.Denizlispor-Kasımpaşa
16.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir
19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe
Not: Galatasaray bu haftayı BAY geçecek.

34.Hafta

10 Nisan Cumartesi
13.30 A.Hatayspor-Göztepe
16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor
19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük

11 Nisan Pazar
13.30 DG Sivasspor-İH Konyaspor
16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği
16.00 HK Kayserispor-FT Antalyaspor
19.00 BB Erzurumspor-Beşiktaş

12 Nisan Pazartesi
16.00 Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor
19.00 A.Alanyaspor-Y.Denizlispor
19.00 Fenerbahçe-Gazantep FK
Not: Medipol Başakşehir bu haftayı BAY geçecek.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
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