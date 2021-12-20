Son Dakika: İşte teknik direktör adayları! Fenerbahçe'de Pereira sonrası Kenan Koçak, Slaven Bilic ve İsmail Kartal sesleri...

Son dakika: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada Vitor Pereira ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Beşiktaş maçından sonra sosyal medyadan Pereira'ya gelen tepkiler sonrası yönetim acil olarak toplantı ve Portekizli çalıştırıcının görevine son verdi. Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İlk aday olarak Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak düşünülüyor...

KENAN KOÇAK SESLERİ

Sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş ile oynadığı derbiden önce başkan Ali Koç'un samimi diyalog kurduğu Kenan Koçak için görüşmeler başladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın ayrılmasına Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri sıcak bakmıyor. Ancak Fenerbahçe'yi çalıştırmayı çok isteyen 40 yaşındaki teknik adam Kenan Koçak, TFF'den kolaylık sağlanmasını istedi.

ALTERNATİFLER HAZIR

Kenan Koçak'ın görüşmelerde bulunan Fenerbahçeli yöneticilerin, anlaşma sağlayamaması halinde, listesinde alternatif isimler de bulunuyor.

Fenerbahçe'nin listesinde Slaven Bilic ve İsmail Kartal alternatifleri de bulunuyor. Kenan Koçak'ın durumuna göre, diğer isimlerle de temas kurulması gündeme gelecek.

