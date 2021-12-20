SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son Dakika: İşte teknik direktör adayları! Fenerbahçe'de Pereira sonrası Kenan Koçak, Slaven Bilic ve İsmail Kartal sesleri...

Son Dakika: İşte teknik direktör adayları! Fenerbahçe'de Pereira sonrası Kenan Koçak, Slaven Bilic ve İsmail Kartal sesleri...

20.12.2021 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için temaslar başladı. Beşiktaş derbisi sonrası yönetim biraraya gelerek Vitor Pereira ile yolların ayrılmasını konuştu ve alınan karar sonrası Portekizli teknik adamla yollar ayrıldı. Fenerbahçe'de şimdi de adaylar konuşulmaya başlandı. Bir numaralı aday olarak Kenan Koçak görülüyor... Kenan Koçak olmazsa Bilic ve İsmail Kartal ile temasa geçilecek. İşte detaylar...

Son Dakika: İşte teknik direktör adayları! Fenerbahçe'de Pereira sonrası Kenan Koçak, Slaven Bilic ve İsmail Kartal sesleri...

Son dakika: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada Vitor Pereira ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Beşiktaş maçından sonra sosyal medyadan Pereira'ya gelen tepkiler sonrası yönetim acil olarak toplantı ve Portekizli çalıştırıcının görevine son verdi. Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İlk aday olarak Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak düşünülüyor...

KENAN KOÇAK SESLERİ

sdsada

Sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş ile oynadığı derbiden önce başkan Ali Koç'un samimi diyalog kurduğu Kenan Koçak için görüşmeler başladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın ayrılmasına Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri sıcak bakmıyor. Ancak Fenerbahçe'yi çalıştırmayı çok isteyen 40 yaşındaki teknik adam Kenan Koçak, TFF'den kolaylık sağlanmasını istedi.

ALTERNATİFLER HAZIR

Kenan Koçak'ın görüşmelerde bulunan Fenerbahçeli yöneticilerin, anlaşma sağlayamaması halinde, listesinde alternatif isimler de bulunuyor.

Fenerbahçe'nin listesinde Slaven Bilic ve İsmail Kartal alternatifleri de bulunuyor. Kenan Koçak'ın durumuna göre, diğer isimlerle de temas kurulması gündeme gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun eski halini hatırlıyor musunuz?Güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun eski halini hatırlıyor musunuz?
PARTNERYerli otoda logo tartışması! Bu da vatandaşın önerisiYerli otoda logo tartışması! Bu da vatandaşın önerisi
Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdiFenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

15 milyon Euroluk golcü geliyor! Teklif yapıldı

15 milyon Euroluk golcü geliyor! Teklif yapıldı

İnanamadılar! Hayrete düşüren fotoğraf...

İnanamadılar! Hayrete düşüren fotoğraf...

Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Galatasaray karışıyor! Burak Elmas'tan ağır küfür

Galatasaray karışıyor! Burak Elmas'tan ağır küfür

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Galatasaray'da istifa depremi!

Galatasaray'da istifa depremi!

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.