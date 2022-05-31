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Son dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye dünya yıldızıyla birlikte geliyor! Marcelo'da imza çok yakın...

31.05.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonun son haftalarında büyük bir çıkış yakalayan ve ikincilik koltuğuna yerleşerek Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini kapan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi büyük hareketlilik yaşanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'u bekleyen sarı - lacivertlilerde büyük bir transfer bombası da Portekizli hocayla patlayacak. Real Madrid ile sözleşmesi biten Marcelo'nun yeni adresinin Fenerbahçe olduğu öne sürüldü.

Son dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye dünya yıldızıyla birlikte geliyor! Marcelo'da imza çok yakın...
Marcelo

Marcelo

BRE Brezilya
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus'un imzasını beklerken, transferleri de merak ediyordu. Portekizli teknik direktörün bu gece 00.00'da İstanbul'da olacağı öne sürülürken, Portekiz basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan Real Madrid ile sözleşmesinin sonuna gelen ve takımdan ayrılacağını açıklayan Marcelo için harekete geçti.

"İNANABİLİYOR MUSUNUZ!"

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A Bola muhabiri Irene Palma, transfer için "İnanabiliyor musunuz! Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi Kupası’nı kaldıran Marcelo, 1 ay sonra Jorge Jesus ile birlikte Fenerbahçe’nin başarısı için ter dökecek." şeklinde konuştu. Ayrıca transferin bu hafta içerisinde sonlanacağı iddia edildi.

DAHA ÖNCE DE TEMASA GEÇİLMİŞTİ

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Palma'nın bu açıklamaları sonrasında Fenerbahçeli taraftarları da heyecan sardı. Sarı - lacivertliler, daha önce de Marcelo için Real Madrid ile temas kurmuş ancak Brezilyalı futbolcu takımda kalma kararı almıştı.

3 MİLYON EURO

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Marcelo'nun Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaşın yanı sıra imza parası talep ettiği belirtildi.

ESKİ TAKIMI DA DEVREDE

Dünyaca ünlü yıldız için, 2007 yılında Real Madrid’e imza atmak için ayrıldığı eski takımı Fluminense’nin de devrede olduğu kaydedildi.

EŞİ, İSPANYA'DA KALSIN İSTİYOR

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Bir başka iddiaya göre ise Marcelo’nun eşi, çocuklarının eğitimi için kocasının İspanya’da kariyerine devam etmesinden yana.

JESUS, BU GECE İSTANBUL'DA

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Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Jorge Jesus, bu gece 00.00'da İstanbul'da olacak.

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