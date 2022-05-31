Son dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye dünya yıldızıyla birlikte geliyor! Marcelo'da imza çok yakın...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus'un imzasını beklerken, transferleri de merak ediyordu. Portekizli teknik direktörün bu gece 00.00'da İstanbul'da olacağı öne sürülürken, Portekiz basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan Real Madrid ile sözleşmesinin sonuna gelen ve takımdan ayrılacağını açıklayan Marcelo için harekete geçti.

"İNANABİLİYOR MUSUNUZ!"

A Bola muhabiri Irene Palma, transfer için "İnanabiliyor musunuz! Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi Kupası’nı kaldıran Marcelo, 1 ay sonra Jorge Jesus ile birlikte Fenerbahçe’nin başarısı için ter dökecek." şeklinde konuştu. Ayrıca transferin bu hafta içerisinde sonlanacağı iddia edildi.

DAHA ÖNCE DE TEMASA GEÇİLMİŞTİ

Palma'nın bu açıklamaları sonrasında Fenerbahçeli taraftarları da heyecan sardı. Sarı - lacivertliler, daha önce de Marcelo için Real Madrid ile temas kurmuş ancak Brezilyalı futbolcu takımda kalma kararı almıştı.

3 MİLYON EURO

Marcelo'nun Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaşın yanı sıra imza parası talep ettiği belirtildi.

ESKİ TAKIMI DA DEVREDE

Dünyaca ünlü yıldız için, 2007 yılında Real Madrid’e imza atmak için ayrıldığı eski takımı Fluminense’nin de devrede olduğu kaydedildi.

EŞİ, İSPANYA'DA KALSIN İSTİYOR

Bir başka iddiaya göre ise Marcelo’nun eşi, çocuklarının eğitimi için kocasının İspanya’da kariyerine devam etmesinden yana.

JESUS, BU GECE İSTANBUL'DA

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Jorge Jesus, bu gece 00.00'da İstanbul'da olacak.

