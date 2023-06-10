Son dakika: Jorge Jesus, kritik final öncesi açıkladı! 'Geleceğimle ilgili kararımı başkana söyledim!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, kaçan şampiyonluğun telafisini Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finaliyle yapmayı hedefliyor. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısına öğrencisi Mert Hakan Yandaş ile katılan Portekizli çalıştırıcı, dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Jesus'un sözleri;

"OYUNCULAR DAHA ÖNCE KAZANMADI"

"Finali kazanmak istiyoruz. İki kulüp için de önemli bir kupa. Önemli bir maç olacak. Ligde sonuna kadar mücadele verdik fakat kazanamadık. Kupayı kazanmak istiyoruz. Oyuncularım kupanın bilincinde çünkü bu kupayı daha önce hiç kazanmadılar."

"FENERBAHÇE, 8 SENEDİR KUPA ALAMIYOR"

"Türkiye Kupası bence ülkedeki her takım için önemli bir kupa. Bu ülkenin çok güzel stadyumları var. Umarım çok güzel bir atmosfer olur. Rakimiz de kazanmak istiyor. Umarım takımım iyi performans sergiler. Fenerbahçe, 8 senedir hiçbir kupa alamıyor. Bu yüzden elimizden geleni yapıp yarınki finali kazanmak istiyoruz"

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ BELİRLEYİCİ OLACAK"

"Taraftarlar her takım için çok önemlidir. Bizim için de taraftarımızın desteği çok önemli olacak. Finalde bizim yapmamız gereken, terimizin son damlasına kadar savaşmak. Ama taraftarımızın desteği bizim için belirleyici olacak."

"KARARIMI BAŞKANA SÖYLEDİM"

"Geleceğimle ilgili kararımı başkana söyledim. Kendisi biliyor ama bunu burada konuşmanın doğru olduğunu düğşünmüyorum. Buradaki önemli konu final. Maçı konuşmamız gerekiyor. Finaller her zaman çok güzeldir. Maça az saatler kala odağımız bu olmalı."

"SADECE KUPAYLA KENDİMİ BAŞARILI GÖRMEM"

"Bu kupaya çok değer veriyoruz. Geride kalan şeyler hakkında konuşmanın bir anlamı yok. Lig geride kaldı ama yarın kazanırsak kafamdaki fikir değişmeyecek. Türkiye Kupası'nı kazanırsak, kafamdaki fikir değişmez. Benim için başarılı sezon demek, iki kupayı almak demek. Kupayı kazandıktan sonra bu sezonu kesin başarılı olarak değerlendirmem. Sadece kupayı almak kendimi başarılı görmeme yetmez."



