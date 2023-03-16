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Son dakika: Jorge Jesus seçimini yaptı! Fenerbahçe, Sevilla maçında hangi 11'le sahada olacak? Sarı - lacivertliler nasıl tur atlar?

16.03.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçeliler için kritik gün geldi çattı! Sarı - lacivertliler, 2-0'ın rövanşında bugün Sevilla ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda oynanacak müsabaka öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı merak ediliyor. Öte yandan temsilcimizin nasıl tur atlayacağı da futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte maç öncesi tüm gelişmeler ve soruların cevapları...

Son dakika: Jorge Jesus seçimini yaptı! Fenerbahçe, Sevilla maçında hangi 11'le sahada olacak? Sarı - lacivertliler nasıl tur atlar?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında, İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek. Müsabakada Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak.

Fenerbahçe, deplasmanda yapılan son 16 turu ilk maçında rakibine, ikinci yarıda atılan gollerle 2-0 yenilmişti.

LINCOLN YERİNE FERDİ

Sarı - lacivertlilerin yeni transferi Jayden Oosterwolde'nin karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Lincoln Henrique'nin sakatlığında sol bekte Ferdi Kadıoğlu, sağ bekte ise Osayi-Samuel görev yapacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay, Serdar, Samet, Szalai, Osayi, Ferdi, Arao, Zajc, Rossi, Valencia, Batshuayi.

Sevilla'nın muhtemel 11'i: Dmitrovic, Nianzou, Gudelj, Telles, Rakitic, Fernando, Navas, Acuna, Torres, Gil, En-Nesyri

ÇEYREK FİNAL İÇİN SAHADA

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Fenerbahçe, Rennes, Dinamo Kiev, AEK Larnaca'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu, 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 14 puanla lider bitirdi.

Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla ise Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Mücadele ettiği ligde kötü günler geçiren Avrupa'nın köklü takımlarından Sevilla'ya deplasmanda ilk maçta 2-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanş maçında taraftarının da desteğiyle Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmayı sağlayacak skor bulmayı hedefliyor.

2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşen sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.

FENERBAHÇE, NASIL TUR ATLAR?

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Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesi için rakibini 3 farklı mağlup etmesi gerekiyor. Herhangi bir beraberlik ya da tek farklı galibiyetin yetmediği sarı - lacivertlilerin kuracağı 2 farklı üstünlük, karşılaşmayı uzatmaya götürecek. 15'er dakikalık iki uzatma devresinin oynanması ve skorun bozulmaması halinde turun kazananını penaltılar belirleyecek.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

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Fenerbahçe, Sevilla karşısına, sakatlığı devam eden Luan Peres ve ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkan Lincoln Henrique'den yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da yer almayacak.

AVRUPA'DA 254. RANDEVU

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Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 253 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 367 gol gördü.

KUPA 2'DE 136. MAÇ

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Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 136. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce, bu kulvarda 135 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 43 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 190 gol gönderirken, kalesinde 171 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla düzenlenmeye başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde ise 81 maça çıktı. Bu müsabakalarda 41 galibiyet, 23 beraberlik ve 17 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 118 gol atarken, 80 gol yedi.

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