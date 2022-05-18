Son dakika: Jorge Jesus'un avukatından Fenerbahçe açıklaması geldi! Taraftar heyecanlandı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son haftalarında yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Fenerbahçe'nin gelecek sezondaki teknik direktör adaylarından Jorge Jesus'un avukatı Luis Miguel Henrique, sarı-lacivertli takımla ilgili konuştu. Avukat Henrique, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı ve henüz somut bir durumun olmadığını söyledi.

"İYİ BİR KİMYA YAKALADILAR"

Luis Miguel Henrique, CNN Portekiz'e yaptığı açıklamada "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile iyi bir kimya yakalamayı başardı. Jorge Jesus'un bir teklif aldığı ve bu projeyi daha iyi anlama arzusunun olduğu doğru. Bunun dışında tartışılması gereken bazı detaylar daha var ama bu konu hakkında konuşamam." dedi.

"FENERBAHÇE, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAYACAK"

Öte yandan avukat Luis Miguel Henrique, Jorge Jesus'un Güney Amerika'dan iki teklif aldığını açıkladı.

Ayrıca Luis Miguel Henrique "Jorge Jesus'un Güney Amerika'dan iki teklif aldığı doğru ve bu tekliflerden bir tanesi Şili'den. Jorge Jesus bugüne kadar hiçbir milli takımı çalıştırmadı. Günlük çalışmayı, günlük tempoyu seven biri. Fenerbahçe, Türkiye'de şampiyonluğa oynuyor, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Brezilya Mili Takımı, kendisinin söylediği gibi sadece bir istisna olabilir." ifadelerini kullandı.

