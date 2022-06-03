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  4. Son dakika: Jorge Jesus'un basın toplantısında ilginç an! Ali Koç'tan muhabirlere: ''Bırak onu! Oradan para kazanıyoruz...''

Son dakika: Jorge Jesus'un basın toplantısında ilginç an! Ali Koç'tan muhabirlere: ''Bırak onu! Oradan para kazanıyoruz...''

03.06.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, imza töreninde açıklamalarda bulundu. Basın toplantısı sonunda Jorge Jesus ile fotoğraf çekilmek için ayağa kalkmaya hazırlanan Ali Koç'a muhabirlerden flaş bir istek geldi. Önlerinde bulunan su şişelerinin kaldırılmasını talep eden muhabirler şok bir cevapla karşılaştı. Başkan Ali Koç, "Hayır, bırak onu. Onlardan para kazanıyoruz. Kaldırılır mı ya?" dedi. Bu olay basın toplantısının sonunda gülüşmelere neden oldu.

Son dakika haberleri... Fenerbahçe Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile 1 yıllık anlaşma imzaladığını duyurmuştu. Portekizli dünyaca ünlü antrenör, kendisini bir yıllığına sarı lacivertli takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İmza töreni sonunda Ali Koç ile basın mensupları arasında gülüşmelere neden olan bir olay yaşandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Mesut Özil açıklaması geldi! Sosyal medya yıkılıyor...Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Mesut Özil açıklaması geldi! Sosyal medya yıkılıyor...

"HAYIR, BIRAK ONU! ONLARDAN PARA KAZANIYORUZ"

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Basın toplantısının sonunda Ali Koç ile basın mensupları arasında sosyal medyaya damga vuran bir olay yaşandı. Jorge Jesus ile birlikte fotoğraf çektirmeye hazırlanan Ali Koç'a bir uyarı geldi. Masada bulunan su şişelerinin kaldırmasını talep eden muhabirlere cevap veren Koç, "Hayır, bırak onu. Onlardan para kazanıyoruz. Kaldırılır mı ya?" dedi. Bu olay basın toplantısının sonunda gülüşmelere neden oldu.


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