Son dakika: Jorge Jesus'un basın toplantısında ilginç an! Ali Koç'tan muhabirlere: ''Bırak onu! Oradan para kazanıyoruz...''

Son dakika haberleri... Fenerbahçe Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile 1 yıllık anlaşma imzaladığını duyurmuştu. Portekizli dünyaca ünlü antrenör, kendisini bir yıllığına sarı lacivertli takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İmza töreni sonunda Ali Koç ile basın mensupları arasında gülüşmelere neden olan bir olay yaşandı.

"HAYIR, BIRAK ONU! ONLARDAN PARA KAZANIYORUZ"

Basın toplantısının sonunda Ali Koç ile basın mensupları arasında sosyal medyaya damga vuran bir olay yaşandı. Jorge Jesus ile birlikte fotoğraf çektirmeye hazırlanan Ali Koç'a bir uyarı geldi. Masada bulunan su şişelerinin kaldırmasını talep eden muhabirlere cevap veren Koç, "Hayır, bırak onu. Onlardan para kazanıyoruz. Kaldırılır mı ya?" dedi. Bu olay basın toplantısının sonunda gülüşmelere neden oldu.



