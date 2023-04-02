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Son dakika: Jorge Jesus'un yardımcısı Joao de Deus'tan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a göndrme! 'Bizim hakkımızda konuşuyor olabilir ama...'

02.04.2023 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de cezası nedeniyle sahada yer alamayan teknik direktör Jorge Jesus'un yerine yardımcısı Joao de Deus kulübede bulundu. Sarı - lacivertlilerin yardımcı antrenörü, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Jesus hakkında söylediklerine dair yorumlarda bulundu. İşte detaylar...

Son dakika: Jorge Jesus'un yardımcısı Joao de Deus'tan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a göndrme! 'Bizim hakkımızda konuşuyor olabilir ama...'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sahne olacak. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, 26. haftada oynanan Alanyaspor maçında kırmızı kart görmüştü. Beşiktaş karşısında takımının başında yer alamayan Jesus'un yerine yardımcısı Joao de Deus görev yaptı.

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Karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşun flaş röportajına katılan Deus, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarına cevap verdi.

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Joao de Deus, sarı - kırmızılı çalıştırıcı hakkında "Galatasaray Teknik Direktörü, bizim hakkımızda çok fazla konuşabilir ama biz kendi işimize odaklandık. Diyecek bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

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Okan Buruk, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertlilerin kaybetmesini istediğini dile getirmişti.

Kendi maçlarına odaklandıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Biz kazandıktan sonra rakiplerimizin ne yaptığını çok önemsemiyoruz. Ancak önemli bir karşılaşma. Fenerbahçe kendi sahasında oynuyor. Beşiktaş da alttan gelip üstteki takımları yakalamaya çalışıyor. Onların da iddialı olduğu önemli bir karşılaşma. İnşallah güzel bir maç olur. Temennimiz bu ama bizim için en yakın rakip Fenerbahçe. Onların puan kaybetmesini bekleyeceğiz ve isteyeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

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