Son dakika: Jorge Jesus'un yardımcısı Joao de Deus'tan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a göndrme! 'Bizim hakkımızda konuşuyor olabilir ama...'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sahne olacak. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, 26. haftada oynanan Alanyaspor maçında kırmızı kart görmüştü. Beşiktaş karşısında takımının başında yer alamayan Jesus'un yerine yardımcısı Joao de Deus görev yaptı.

Karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşun flaş röportajına katılan Deus, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarına cevap verdi.

Joao de Deus, sarı - kırmızılı çalıştırıcı hakkında "Galatasaray Teknik Direktörü, bizim hakkımızda çok fazla konuşabilir ama biz kendi işimize odaklandık. Diyecek bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Okan Buruk, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertlilerin kaybetmesini istediğini dile getirmişti.

Kendi maçlarına odaklandıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Biz kazandıktan sonra rakiplerimizin ne yaptığını çok önemsemiyoruz. Ancak önemli bir karşılaşma. Fenerbahçe kendi sahasında oynuyor. Beşiktaş da alttan gelip üstteki takımları yakalamaya çalışıyor. Onların da iddialı olduğu önemli bir karşılaşma. İnşallah güzel bir maç olur. Temennimiz bu ama bizim için en yakın rakip Fenerbahçe. Onların puan kaybetmesini bekleyeceğiz ve isteyeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

