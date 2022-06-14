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  4. Son dakika: Jose Mourinho, sonunda muradına erdi! Milli yıldız ile anlaştılar...

Son dakika: Jose Mourinho, sonunda muradına erdi! Milli yıldız ile anlaştılar...

14.06.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fransa'da Lille formasıyla yıllardır başarılı bir performans sergileyen ve 2020/21 sezonunda Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşan sağ bek oyuncusu Mehmet Zeki Çelik, A Milli Takımımızdaki oyunuyla da dikkat çekiyordu. UEFA Konferans Ligi'nin şampiyonu Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, yıldız futbolcuyu transfer etmek için yeniden harekete geçti. Bu kez transferi bitirmek isteyen Portekizli çalıştırıcının Çelik ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Son dakika: Jose Mourinho, sonunda muradına erdi! Milli yıldız ile anlaştılar...
Zeki Çelik

Zeki Çelik

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Lille
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Son dakika haberleri: A Milli Takımımızda performansıyla beğeni toplayan ve Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'in formasını giyen Mehmet Zeki Çelik, devlerin gözdesi olmaya devam ediyor. İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, milli sağ bek için transfer girişimlerine devam ediyor.

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Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan ekibi, milli futbolcumuz ile anlaşmaya vardı. Zeki'nin, eğer transfer resmiyet kazanırsa Roma'dan yıllık 2 milyon euro maaş alacağı aktarıldı.

10 MİLYON EURO

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Roma'nın, Lille ile görüşmelere ise devam ettiği belirtildi. Roma'nın sportif direktörü Tiago Pinto'nun, 25 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibine 10 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı ifade edildi.

İSTANBULSPOR'DAN FRANSA'YA

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Zeki Çelik, 2018 yılında İstanbulspor'dan Lille'e transfer oldu. Fransız ekibindeki 4. sezonunu geride bırakan başarılı sağ bek, takımı ile 2020-2021 sezonunda Fransa Ligue 1'de şampiyonluk sevinci yaşadı. 25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon ise forma giydiği 40 maçta 3 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

Lille ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek milli futbolcunun, güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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