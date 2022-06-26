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Son dakika: Jose Mourinho, yılın transferini bitiriyor! Türk yıldız Roma'ya...

26.06.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 Ahmet Çalık Sezonu'nda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da elde edilen zaferde büyük pay sahibi olan Abdülkadir Ömür için transfer iddiaları günden güne artıyor. İtalyan basını, UEFA Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu olan Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho'nun Abdülkadir Ömür'ün transferini istediğini öne sürdü.

Son dakika: Jose Mourinho, yılın transferini bitiriyor! Türk yıldız Roma'ya...
Abdülkadir Ömür

Abdülkadir Ömür

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Son dakika haberleri: Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. İtalyan basını, Roma'nın bordo-mavili futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini iddia etti.

MOURINHO İSTİYOR

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Tuttomercato'da yer alan habere göre; Roma'nın dünyaca ünlü Portekizli menajeri Jose Mourinho, orta sahada Abdülkadir Ömür'ü düşünüyor. Haberde Abdülkadir'in forvet arkası ve kanatta oynayabildiği, çok yönlü bir oyuncu olduğu ifade edildi.

AVRUPA'NIN LİSTESİNDE

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Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Milan, Atalanta gibi İtalyan takımlarının dışında İspanyol ekibi Sevilla'nın da listesinde bulunuyor. 23 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 38 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Ömür'e Transfermark verilerine göre; 10.5 milyon Euro değer biçiliyor. Trabzonspor, daha önce Manchester City'nin 23 milyon Euro'luk teklifini geri çevirmişti.

ZEKİ DE BİTMEK ÜZERE

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Bilindiği üzere Roma, Fransız temsilcisi Lille'den Zeki Çelik'i kadrosuna katmak için 7.5 milyon Euro teklif etmişti. Lille ile 1 yıllık kontratı bulunan Zeki Çelik'in Serie A devine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Böylece Roma'da Zeki Çelik ve Abdülkadir'in transferiyle birlikte Mourinho, 'Türk rüzgarı' estirmiş olacak.


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