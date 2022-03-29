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Son dakika: Josef de Souza geri dönüyor! Vitor Pereira...

29.03.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... Beşiktaşlı taraftarların adeta aşık olduğu Josef de Souza takımdan ayrılabilir... Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira, Brezilya ligi ekiplerinden Corinthians'ın başına geçerek şampiyonluk yarışına dahil olmuştu. Takımını güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Vitor Pereira, Josef de Souza'yı transfer etmek istiyor. İşte detaylar...

Son dakika: Josef de Souza geri dönüyor! Vitor Pereira...
Josef De Souza

Josef De Souza

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Josef de Souza, ülkesine geri dönebilir... Fenerbahçe'den ayrılarak ülkesine giden Vitor Pereira, transfer çalışmalarına hız verdi. Corinthians'ın hocalığını yapan Pereira, tanıdık bir ismi gündeme aldı...

FENERBAHÇE'DE BİRLİKTE ÇALIŞMIŞTI

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Vitor Pereira daha önce Porto ve Fenerbahçe'yi çalıştırırken Josef de Souza ile beraber çalışmıştı. Beşiktaş'taki ikinci sezonunu geçiren 33 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 34 resmi maçta 3 gol kaydetti. Josef de Souza geçmişte ülkesinde Vasco da Gama, Gremio ve Sao Paulo formaları giymişti.

BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYON OLDU

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33 yaşına giren ve Beşiktaş'la mukavelesi otomatikman bir yıl daha uzayan Josef de Souza siyah beyazlı takıma Al Ahli'den geldi. Siyah-Beyazlı camiayla geçtiğimiz sezon çifte şampiyonluk sevinci yaşayan Sambacı, bu sezon 34 maçta forma giyerken 3 gol kaydetti.

(Ajansspor)


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