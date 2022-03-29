Son dakika: Josef de Souza geri dönüyor! Vitor Pereira...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Josef de Souza, ülkesine geri dönebilir... Fenerbahçe'den ayrılarak ülkesine giden Vitor Pereira, transfer çalışmalarına hız verdi. Corinthians'ın hocalığını yapan Pereira, tanıdık bir ismi gündeme aldı...

FENERBAHÇE'DE BİRLİKTE ÇALIŞMIŞTI

Vitor Pereira daha önce Porto ve Fenerbahçe'yi çalıştırırken Josef de Souza ile beraber çalışmıştı. Beşiktaş'taki ikinci sezonunu geçiren 33 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 34 resmi maçta 3 gol kaydetti. Josef de Souza geçmişte ülkesinde Vasco da Gama, Gremio ve Sao Paulo formaları giymişti.

BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYON OLDU

33 yaşına giren ve Beşiktaş'la mukavelesi otomatikman bir yıl daha uzayan Josef de Souza siyah beyazlı takıma Al Ahli'den geldi. Siyah-Beyazlı camiayla geçtiğimiz sezon çifte şampiyonluk sevinci yaşayan Sambacı, bu sezon 34 maçta forma giyerken 3 gol kaydetti.

(Ajansspor)



