Son dakika: Josef de Souza, giderayak şampiyonluk favorisini açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Türkiye sözleri...

Son dakika haberleri: Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem sonrası futbola verilen arada yardım çalışmalarını sürdüren ve bir yandan da transferlerine devam eden Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık yaşanmıştı. Takım kaptanlarından Josef de Souza'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti.

Alacaklarını bırakan ve Çin ekibi Beijing Guoan ile anlaşmaya varan Brezilyalı futbolcu, Türkiye'den ayrılmadan önce açıklamalarda bulundu.

Souza; şampiyonluk yarışı, Beşiktaş kariyeri ve Türkiye'de yaşadıklarıyla ilgili A Spor'a konuştu. İşte 33 yaşındaki yıldız ismin açıklamaları;

"GALATASARAY FAVORİ ÇÜNKÜ..."

"Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk yarışında sonuna kadar savaşacak. Galatasaray'ı daha avantajlı görüyorum. Çünkü hem puan olarak öndeler hem de her maçı çok iyi oynuyorlar."

"TEKRAR GERİ DÖNMEK İSTİYORUM"

"Yalnızca sahada değil, saha dışında da burada yaptıklarımdan dolayı çok mutluyum. Türkiye sonsuza kadar kalbimde olacak. Ne zaman olur, fikrim yok ama birkaç sene içinde Türkiye'ye tekrar geri dönmek istiyorum."

"SÖZLEŞMEMİ UZATMAK İÇİN KONUŞTUK AMA..."

"Kontratı uzatmak için konuştuk ama eski Josef gibi hissetmiyorum. Dolayısıyla bu kulüp ve taraftarlar için adil olmayacaktı. Benden çok fazla şey beklediklerini biliyorum, son zamanlarda performansım biraz düşmüştü dolayısıyla yolları ayırmak zorunda kaldık"

"YİNE SEVİNİRİM"

"Fenerbahçe'ye gol atarsam yine daha önce olduğu gibi sevinebilirim çünkü benim çalışma tarzım, karakterim böyle. Fenerbahçe, Galatasaray hiç fark etmez aynı şekilde sevinirim."

