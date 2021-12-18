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Son dakika: Kadın futbol derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi devirdi

18.12.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkcell Kadınlar Süper Ligi’nin ilk haftasında son şampiyon Beşiktaş Vodafone, ligin yeni ekibi Fenerbahçe’yi konuk etti. Siyah-beyazlılar, sahasında 2-1 kazanarak sezona 3 puanla başladı. İşte maçtan detaylar...

Son dakika: Kadın futbol derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi devirdi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş Vodafone ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı tarihte ilk kez resmi maçta karşılaştı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmada siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Yağmur Uraz ve 27. dakikada Arzu Karabulut kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 39. dakikada Kenya Cordner'den geldi.

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Öte yandan Beşiktaş'ta 69. dakikada Yağmur Uraz bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla Beşiktaş lige 3 puanla başladı. Fenerbahçe ise ilk haftayı puansız kapattı.

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Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Ataşehir Belediyesi'ne konuk olacak. Fenerbahçe ise kendi sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

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