SON DAKİKA | Kadınlar derbisinde inanılmaz geri dönüş! Galatasaray 4 attı, Beşiktaş bırakmadı

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nin 23. haftası, uzun yıllar unutulmayacak tarihi bir derbiye sahne oldu. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde karşı karşıya gelen ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray, izleyenlere tam 8 gollük inanılmaz bir futbol şöleni sundu.

DERBİ GOLLE BAŞLADI, CİMBOM SOYUNMA ODASINA ÜSTÜN GİTTİ

Dev derbiye hızlı başlayan taraf ev sahibi Beşiktaş oldu. Henüz 3. dakikada Kome'nin fileleri havalandırmasıyla Siyah-Beyazlılar 1-0 öne geçti. Ancak çabuk toparlanan Galatasaray, bu gole 16. dakikada Manga ile yanıt verdi. İlk yarının son anlarında, 42. dakikada sahneye çıkan Ebru Topçu, Sarı-Kırmızılıları soyunma odasına 2-1 önde götüren isim oldu.

GALATASARAY FARKA KOŞTU

İkinci yarıya da fırtına gibi giren Galatasaray, sahadaki baskısını artırdı. 52. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Manga, skoru 3-1'e taşırken; 70. dakikada Marta'nın attığı şık golle fark üçe çıktı ve durum 4-1'e geldi. Bu dakikadan sonra derbinin koptuğu düşünülürken, sahada adeta bir Beşiktaş mucizesi başladı.

SON 10 DAKİKADA İNANILMAZ DİRİLİŞ: 4-4!

Farkın açılmasına rağmen pes etmeyen Siyah-Beyazlı ekip, son bölüme girilirken kelimenin tam anlamıyla küllerinden doğdu. 81. dakikada Yeliz Acar'ın golüyle umutlanan Beşiktaş, sadece iki dakika sonra, 83'te Esra Manya ile farkı bire indirdi (4-3).

Maçın son anları nefesleri keserken, Siyah-Beyazlıların aradığı beraberlik golü uzatmalarda geldi. 90+3. dakikada sahneye çıkan Ecemnur Öztürk, skoru 4-4'e getirerek bu epik düellonun sonucunu tayin etti.

Bu tarihi beraberliğin ardından bir maçı eksik olan Galatasaray puanını 58'e, muazzam bir geri dönüşe imza atan Beşiktaş ise 40'a yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray sahasında Sanayispor'u ağırlarken, Beşiktaş ise Vatanspor deplasmanında galibiyet arayacak.