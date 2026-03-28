SON DAKİKA | Kadınlar derbisinde inanılmaz geri dönüş! Galatasaray 4 attı, Beşiktaş bırakmadı

Kadınlar Futbol Ligi'nde tarihi derbi! Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ve tam 8 golün atıldığı dev maç 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Sarı-Kırmızılılar 4-1 öne geçerek farka koşarken, Siyah-Beyazlılar son 10 dakikada adeta küllerinden doğdu. 81, 83 ve 90+3. dakikalarda gelen gollerle Beşiktaş muazzam bir geri dönüşe imza attı. İşte nefes kesen düellonun perde arkası...

SON DAKİKA | Kadınlar derbisinde inanılmaz geri dönüş! Galatasaray 4 attı, Beşiktaş bırakmadı
Emre Şen

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nin 23. haftası, uzun yıllar unutulmayacak tarihi bir derbiye sahne oldu. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde karşı karşıya gelen ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray, izleyenlere tam 8 gollük inanılmaz bir futbol şöleni sundu.

DERBİ GOLLE BAŞLADI, CİMBOM SOYUNMA ODASINA ÜSTÜN GİTTİ

Dev derbiye hızlı başlayan taraf ev sahibi Beşiktaş oldu. Henüz 3. dakikada Kome'nin fileleri havalandırmasıyla Siyah-Beyazlılar 1-0 öne geçti. Ancak çabuk toparlanan Galatasaray, bu gole 16. dakikada Manga ile yanıt verdi. İlk yarının son anlarında, 42. dakikada sahneye çıkan Ebru Topçu, Sarı-Kırmızılıları soyunma odasına 2-1 önde götüren isim oldu.

GALATASARAY FARKA KOŞTU

İkinci yarıya da fırtına gibi giren Galatasaray, sahadaki baskısını artırdı. 52. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Manga, skoru 3-1'e taşırken; 70. dakikada Marta'nın attığı şık golle fark üçe çıktı ve durum 4-1'e geldi. Bu dakikadan sonra derbinin koptuğu düşünülürken, sahada adeta bir Beşiktaş mucizesi başladı.

SON 10 DAKİKADA İNANILMAZ DİRİLİŞ: 4-4!

Farkın açılmasına rağmen pes etmeyen Siyah-Beyazlı ekip, son bölüme girilirken kelimenin tam anlamıyla küllerinden doğdu. 81. dakikada Yeliz Acar'ın golüyle umutlanan Beşiktaş, sadece iki dakika sonra, 83'te Esra Manya ile farkı bire indirdi (4-3).

Maçın son anları nefesleri keserken, Siyah-Beyazlıların aradığı beraberlik golü uzatmalarda geldi. 90+3. dakikada sahneye çıkan Ecemnur Öztürk, skoru 4-4'e getirerek bu epik düellonun sonucunu tayin etti.

Bu tarihi beraberliğin ardından bir maçı eksik olan Galatasaray puanını 58'e, muazzam bir geri dönüşe imza atan Beşiktaş ise 40'a yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray sahasında Sanayispor'u ağırlarken, Beşiktaş ise Vatanspor deplasmanında galibiyet arayacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Napoli'de Romelu Lukaku depremi! Süper Lig devleri sıraya girdi, bu sefer transfer bitiyorNapoli'de Romelu Lukaku depremi! Süper Lig devleri sıraya girdi, bu sefer transfer bitiyor
Türkiye-Romanya maçında Ali Koç'a öpücük! Tribündeki o anlar günler sonra ortaya çıktı...Türkiye-Romanya maçında Ali Koç'a öpücük! Tribündeki o anlar günler sonra ortaya çıktı...

En Çok Okunan Haberler
İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İran'dan saldırılara misilleme: İsrail'de sirenler susmuyor! 78 binden fazla...

İran'dan saldırılara misilleme: İsrail'de sirenler susmuyor! 78 binden fazla...

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

