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  4. Son dakika: Kadro dışı kalan Mesut Özil'den ilginç paylaşım! Herkesi ters köşe yaptı...

Son dakika: Kadro dışı kalan Mesut Özil'den ilginç paylaşım! Herkesi ters köşe yaptı...

25.03.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Teknik heyetle kavga edip kadro dışı kaldığı iddia edilen Mesut Özil'in takıma çok kızgın olduğu belirtilmişti. Tecrübeli oyuncu yaptığı bu paylaşımla tüm iddiaları deyim yerindeyse çöpe attı. Fenerbahçe'ye olan aşkını ifade eden Mesut'un paylaşımına beğeni yağıyor...

Son dakika: Kadro dışı kalan Mesut Özil'den ilginç paylaşım! Herkesi ters köşe yaptı...
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de sürpriz bir şekilde kadro dışı kalan Mesut Özil'den herkesi ters köşe yaptıran bir paylaşım geldi. Kadro dışı kalmasının ardından ilk kez paylaşım yapan tecrübeli oyuncu hakkında çıkan iddiaları yalanlayan cinsten bir gönderi paylaştı.

"ASLOLAN FENERBAHÇE'DİR"

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Teknik heyet ve İsmail Kartal ile kavga edip Fenerbahçe'ye savaş açtığı iddia edilen Mesut Özil, yaptığı paylaşımla bu olayları deyim yerindeyse yalanladı. Hala daha Fenerbahçe'ye aşkını ifade eden Mesut'un paylaşımına beğeni yağıyor...

İşte Mesut Özil'in paylaşımı:

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil son dakika haberi
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