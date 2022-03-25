Son dakika: Kadro dışı kalan Mesut Özil'den ilginç paylaşım! Herkesi ters köşe yaptı...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de sürpriz bir şekilde kadro dışı kalan Mesut Özil'den herkesi ters köşe yaptıran bir paylaşım geldi. Kadro dışı kalmasının ardından ilk kez paylaşım yapan tecrübeli oyuncu hakkında çıkan iddiaları yalanlayan cinsten bir gönderi paylaştı.

"ASLOLAN FENERBAHÇE'DİR"

Teknik heyet ve İsmail Kartal ile kavga edip Fenerbahçe'ye savaş açtığı iddia edilen Mesut Özil, yaptığı paylaşımla bu olayları deyim yerindeyse yalanladı. Hala daha Fenerbahçe'ye aşkını ifade eden Mesut'un paylaşımına beğeni yağıyor...

İşte Mesut Özil'in paylaşımı:



