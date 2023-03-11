Son dakika: Kafalar, yumruklar havada uçuştu! Göztepe - Pendikspor maçında saha savaş alanına döndü! İsmail Köybaşı, teknik direktörü itince...

Son dakika haberleri: Göztepe ile Pendikspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle devam ederken, 36. dakikada ortalık karıştı.

İSMAİL KÖYBAŞI, ÖZKÖYLÜ'YÜ İTTİ

Taça çıkan topu almak isteyen Göztepe kaptanı İsmail Köybaşı, Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün meşin yuvarlağı vermemesi üzerine deneyimli çalıştırıcıyı itti.

KULÜBE BİR ANDA ÇIKTI

Köybaşı'nın bu hareketi sonrasında Pendikspor yedek kulübesi bir anda yerinden fırladı ve tecrübeli futbolcunun üstüne yürüdü.

KAFA VE YUMRUK

Yaşanan gerginlikte kulübeden çıkan bir futbolcunun İsmail Köybaşı'na kafa attığı görülürken, Göztepe kulübesinden bir kişinin kafa atan futbolcuya yumruk attığı izlendi.

ATINÇ NUKAN DA DAHİL OLDU



Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır

O esnada iki takım futbolcuları da olaya dahil oldu ve ortalık bir anda karıştı. Göztepe'nin savunma oyuncusu Atınç Nukan, Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ile tartıştı.

Yaşananları VAR monitöründe izleyen hakem Oğuzhan Aksu, Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'yü kırmızı kartla tribüne gönderdi. İsmail Köybaşı ise sarı kartla cezalandırıldı.

