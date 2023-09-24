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  4. Son dakika: Kasımpaşa - Adana Demirspor maçında olay! 2 kırmızı kart çıktı, yıldız isim futbol direktörüyle tartıştı! Başkan Murat Sancak koşarak soyunma odasına gitti...

Son dakika: Kasımpaşa - Adana Demirspor maçında olay! 2 kırmızı kart çıktı, yıldız isim futbol direktörüyle tartıştı! Başkan Murat Sancak koşarak soyunma odasına gitti...

24.09.2023 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Adana Demirspor'da 19. dakikada kaleci Ertaç Özbir ve 45+8. dakikada Benjamin Stambouli, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Devre arasında ise beklenmedik bir olay yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Kasımpaşa ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük heyecana sahne olan maçın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, 2 kırmızı kart birden çıktı.

ÖNCE ERTAÇ ATILDI

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Karşılaşmanın 19. dakikasında Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir, ceza sahası dışında meşin yuvarlağa eliyle temas etmesi nedeniyle direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

STAMBOULI'DEN HATA

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Ardından 45+8. dakikada bu kez Benjamin Stambouli kızardı. Sarı kartı olan tecrübeli futbolcu, bir pozisyon sonrası hakemin kararını beğenmeyip topa vurması sebebiyle ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

FUTBOL DİREKTÖRÜYLE TARTIŞMA

Müsabakanın ilk yarısı 1-0'lık eşitlikle sonuçlanırken, oyuncuların soyunma odasına gittiği esnada bir olay daha yaşandı.

Adana Demirspor'un sol beki Kevin Rodrigues ile futbol direktörü Gökhan Öztürk arasında sert bir tartışma meydana geldi. Rodrigues'in söylediklerinin ardından Öztürk, deneyimli futbolcunun üstüne koştu ancak son anda araya diğer oyuncular girdi.

BAŞKAN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

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O sırada Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın da koşarak soyunma odasına girdiği görüldü.

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