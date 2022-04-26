Son dakika: Kasımpaşalı Ben Ouanes, Beşiktaş maçı sonrasında yaptığı paylaşımla olay yarattı!

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, Kasımpaşa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibin ortaya koyduğu oyun büyük övgü toplarken, maçtan sonra yaşananlar sosyal medyada olay yarattı.

Beşiktaş'ı Jackson Muleka (2) ve Ben Ouanes'in golleriyle 3-0 yıkan Kasımpaşa'da büyük sevinç yaşanıyor.

Takımının ikinci golünü kaydeden Mortadha Ben Ouanes, müsabakanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Tunuslu futbolcu, karşılaşma sonrasında bir Kasımpaşa taraftarının Instagram hikayesini kendi hikayesine ekleyince ortalık karıştı.

"BİZİM SEMTTE YALNIZCA..."

Yapılan paylaşımda, "Bizim semtte senelerce Kartal'a bindik" ifadelerinin yer alması, Beşiktaş taraftarlarından büyük tepki gördü.

6 GOL - 7 ASİST

Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 26 resmi maça çıkan Ben Ouanes, 6 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

