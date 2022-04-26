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Son dakika: Kasımpaşalı Ben Ouanes, Beşiktaş maçı sonrasında yaptığı paylaşımla olay yarattı!

26.04.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden ve çıkışını sürdüren Kasımpaşa'da 2 gol atan Jackson Muleka'nın yanı sıra ağları sarsan bir diğer oyuncu olan Ben Ouanes, karşıkaşmanın ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla olay yarattı. Beşiktaş taraftarları, Ben Ouanes'e büyük tepki gösterdi. Beşiktaş'ta camiadaki olumlu hava tersine döndü.

Son dakika: Kasımpaşalı Ben Ouanes, Beşiktaş maçı sonrasında yaptığı paylaşımla olay yarattı!
Mortadha Ben Ouanes

Mortadha Ben Ouanes

TUN Tunus
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
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Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, Kasımpaşa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibin ortaya koyduğu oyun büyük övgü toplarken, maçtan sonra yaşananlar sosyal medyada olay yarattı.

Beşiktaş'ı Jackson Muleka (2) ve Ben Ouanes'in golleriyle 3-0 yıkan Kasımpaşa'da büyük sevinç yaşanıyor.

Takımının ikinci golünü kaydeden Mortadha Ben Ouanes, müsabakanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Tunuslu futbolcu, karşılaşma sonrasında bir Kasımpaşa taraftarının Instagram hikayesini kendi hikayesine ekleyince ortalık karıştı.

"BİZİM SEMTTE YALNIZCA..."

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Yapılan paylaşımda, "Bizim semtte senelerce Kartal'a bindik" ifadelerinin yer alması, Beşiktaş taraftarlarından büyük tepki gördü.

6 GOL - 7 ASİST

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Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 26 resmi maça çıkan Ben Ouanes, 6 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Kasımpaşa
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